CUBRIR EL HUECO

El yugo de lo políticamente correcto ahoga la vieja Europa. El miedo anestesia nuestra lengua y por eso negamos la evidencia, buscamos excusas, mostramos prudencia de pusilánime y, sobre todo, no llamamos a las cosas por su nombre. La perversión del lenguaje que intenta dulcificar las situaciones afiladas sólo revela memez. El corsé de lo políticamente correcto vino acompañado por el buenismo, no lo olvidemos.

Mediante un manto de terciopelo han desvirtuado las certezas y así lo que era normal se torna anormal. Convendría, pues, retomar la senda de la verdad y dejarnos de sandeces. Los calvos no somos gente de frente despejada, somos calvos. Los gordos no son personas fuertes, sino gordos. Y no todos los floritos son seres dotados de una sensibilidad excelsa, alguno habrá bruto como un arado. Nos achanta la tanda de nuevos tópicos derramados para no herir susceptibilidades demasiado delicadas. La primera victoria de lo políticamente correcto fue fundirse la realidad de nuestro entorno. Y esto se expandió hacia el resto de los sectores, de ahí que, ante la evidencia de un atentado como el de Berlín en el mercadillo navideño, exista un pavor atroz que niega la mano de esos fanáticos islamistas que, otra vez, siegan vidas en el nombre de su religión. La poderosa Alemania mostró un pudor exquisito y meapilas a la hora de certificar la autoría de la masacre y tanto paño caliente sólo nos conducirá a la derrota final. Nuestros líderes occidentales, enganchados al tono morigerado, no perciben que el auge de una parte del populismo se debe a la libertad que exhibe a la hora de calificar sin cortapisas. El personal está harto de eufemismos y busca fortaleza. Pero entre la cobarde corrección política y el tonitruante exabrupto populista existe un hueco que alguien debería cubrir. A ver si espabilan.