Se buscan mártires. para otro día

No hay revolución que no tenga sus mártires. No hay movimiento social o político que se empeñe en desafiar el orden establecido que no acabe tarde o temprano pagando un precio por tamaño atrevimiento. A veces esos mártires lo son por propia voluntad, y a veces lo son muy a su pesar; a menudo no viven para contarlo, pero sirven de ejemplo para que las generaciones venideras redoblen sus esfuerzos; y en otras ocasiones logran llegar a viejos, convertidos en símbolos de su lucha o incluso elevados a la categoría de piedra angular de la identidad de su propio país.

No hay revolución que no tenga sus mártires. Pero da la sensación de que esa que lleva anunciándonos el independentismo catalán desde hace ya casi una década no parece tener mucha prisa por identificar a los suyos, y mucho menos por sacrificarlos ante el poder avasallador del Estado. Y eso que en nuestro caso, lo más que el Estado está dispuesto a hacer es imponerles alguna que otra multa y, a lo sumo, inhabilitar para el desempeño de cargos públicos a quienes ostentándolos se empeñen en violentar el orden constitucional vigente. En suma, nada que haga presagiar un desfile de viudas enlutadas portando flores camino al cementerio, ni haga previsible más derramamiento de sangre que el que pudiera derivarse de una uña rota forcejeando por un quítame allá esa pancarta.

Y para muestra, dos botones. El martes pasado, cuando los 'cuperos' decidieron desafiar al Estado rasgando en público fotos del Rey, no eligieron para escenificar su provocación a siete militantes de base, ni como escenario para la 'performance' una plaza cualquiera. Confiaron a tarea a siete diputados, y la llevaron a cabo en sede parlamentaria, a buen seguro sabedores de que su 'Estatut' les garantiza tanto la inviolabilidad por las opiniones emitidas en el ejercicio de su cargo, como la inmunidad para no ser detenidos salvo en caso de flagrante delito. Osados, pero no tanto como para renunciar a los más rancios privilegios parlamentarios. Y el viernes pasado, cuando la Presidenta del 'Parlament de Catalunya' Carme Forcadell compareció ante el Tribunal Superior de Justicia para responder por los delitos de desobediencia y prevaricación de que se le acusa, pudo haber levantado muy dignamente su voz para proclamar a los cuatro vientos que había permitido la adopción de resoluciones contrarias al mandato del Tribunal Constitucional sabiendo perfectamente lo que estaba haciendo y lo que significaba, pero prefirió escudarse cobardemente en el patético argumento de que ella se había limitado a presidir un inocente debate parlamentario, y que para eso -para hablar- es para lo que estaba el parlamento.

No: no parece que el independentismo tenga prisa por empujar a sus militantes al ara del sacrificio. Lo suyo sigue siendo tirar la piedra y esconder la mano. Amagar sin golpear. Posar para la foto, y salir por la puerta trasera. ¡Qué novedad!