Bajo el agua

El agua es veleidosa con esta tierra. Y a veces muy cruel. El primer día que vine a Valencia, el jefe de la oficina donde empecé a trabajar se ofreció a llevarme en su coche hasta la Playa de Pobla de Farnals, donde él tenía un apartamento, y también lo tenían unos tíos míos, que fueron mi gran ayuda y cariño cuando me dio por dejar mi norte natal y aventurarme en el Mediterráneo. Recuerdo que aquel señor, que era ya sexagenario, me comentó cuando íbamos caminando desde la Delegación de Hacienda hasta su casa, en la calle Ángel Guimerá cerca de Pérez Galdós, que había elegido aquella zona para vivir, porque, según sus cálculos e indagaciones, era, de toda Valencia, la que tenía menos posibilidades de inundarse en caso de riada. Estoy hablando de 1976, y la riada de 1957 estaba muy viva en la memoria de los habitantes de la ciudad. Es más, era tema habitual de conversación, lo que a mí me sorprendía mucho. Porque ignoraba los detalles de la descomunal catástrofe que se llevó la vida de tantas personas y empobreció a tantas otras.

Mi extrañeza desaparecería del todo cuando se vivió la 'pantanada' de Tous. Pero aquella lluvia torrencial e inmisericorde que cayó sobre la ciudad de Valencia era una broma, era bastante menor que la que cayó en las cabeceras de los ríos situados en la zona alta de la provincia, en las tierras del Júcar que procedente de tierra albaceteña, se adentra en esos paisajes bravos y solitarios que, por otra parte, paradójicamente, están cerca de la llanura de las naranjas y las ciudades. La 'pantanada' fue pavorosa aunque provocó menos muertes que la riada, porque había otros medios para defender a la gente y porque sucedió en horas diurnas. No como la riada de Valencia, que se adentró en las casas y las calles por la noche. Con su muerte líquida.

La riada, la pantanada, las inundaciones habituales del barrio del Cabañal. son el triste rastro de unas lluvias furiosas, insólitas en el resto de Iberia. Fuego húmedo que anega cada varios años las tierras más secas, donde no sabe llover. Donde o hay sequía endémica, o hay trombas contumaces que nos evocan el mítico suceso del diluvio.

Así es la lluvia en esta región. Donde, por otra parte, hay una naturaleza bellísima, verde, cordial, acogedora. De una luminosidad sin parangón en la península. La lluvia que luego deja todo convertido en un jardín. Y también en dolor y en pérdidas. Pero así es esta tierra, y aunque las autoridades hacen todo lo que pueden por prevenir y paliar, la naturaleza manda. Y ha decidido anegarnos bajo el agua. Como si toda la tierra valenciana fuera un nuevo capítulo añadido a la Odisea de Homero. La lluvia en Valencia nos vincula con las viejas leyendas mesopotámicas. Ojalá nos deje en paz por una temporada.