El ayuntamiento «Eureka»

Pintoresco. No diré que los proyectos del ayuntamiento de Valencia sean inconvenientes, aunque en algunos casos estemos comprobando todas sus deficiencias como ocurre con el concejal Grezzi tal y como ayer mostraba Álex Serrano en estas mismas páginas. Me resulta simplemente pintoresca la forma de gobernar del equipo municipal. Es original, diferente, ocurrente y llena de matices interesantes para el opinador. En una palabra, da que hablar. No sé si piensa lo mismo el ciudadano afectado pero algo me dice que no.

Cuando califico la política municipal de 'pintoresca' quiero poner el acento en su capacidad para dejarme sin palabras. ¿Significa eso que no me guste? En absoluto. Hay iniciativas curiosas como el tiovivo en la Plaza del Ayuntamiento que me parecen un acierto. Otras, como las Reinas Magas, rayan en lo que los británicos califican de 'peculiar' (pronunciado con el acento en la u) o bien 'bizarro' que no es lo mismo que lo queremos decir aquí cuando usamos el término en español. En inglés se refiere a algo estrambótico, no a friki o un tanto kitsch.

Es llamativo, por ejemplo, que persigan al conductor que aparca en el carril bus cuando éste no está en uso. Es peculiar, también, que cambien los trayectos de la EMT y no mejore la percepción de sus usuarios. Es extraño que defiendan la peatonalización y permitan la invasión de las aceras por parte de las terrazas. Lo más interesante en cualquier caso es ese momento «¡Eureka!» en el que alguien tiene una idea feliz y la lanza, inconsciente, sin calcular sus efectos. Lo extraordinario no es la idea pues todos tenemos en algún momento un proyecto que nos parece estupendo a las dos de la mañana cuando nos desvela el niño del vecino que brama desde su cuna. Sin embargo, al día siguiente ya la vemos de otro modo. En los 'nuevos' gobiernos municipales parece que alguien vive en un constante ¡Eureka! y nos brinda esas bombillas que se le han encendido. El problema es que a mediodía le sigue pareciendo igual de buena que de madrugada, con ojeras y con tres o cuatro tilas para coger el sueño. Los ayuntamientos de Carmena, de Ada Colau o de Ribó nos obsequian con un brainstorming non-stop a cualquier hora. Sin matizar, sin evaluar, sin revisar. La 'tormenta de ideas', que es ese brainstorming, es buena como punto de partida pero luego hay que trabajar las propuestas que brotan en ella. Eso es lo que parece faltar aquí.

La última iniciativa que circula, no sé si emanada del consistorio o no, es convertir el antiguo edificio de Correos de la Plaza del Ayuntamiento en Museo Fallero. Es pintoresco, sin duda, pero no parece descabellado siendo uno de los epicentros de la fiesta en la ciudad. La idea no es mala a priori, el problema es que de nuevo da la sensación de ser fruto de una ocurrencia en noche de insomnio al grito de «¡Eureka!». El síndrome de Arquímedes está rondando a Ribó y debería conjurarlo ya.