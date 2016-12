Alea iacta est

Es 21 de diciembre, y mañana, de una vez por todas, sabremos si a la cándida de Carmina (protagonista del funesto anuncio de la Lotería de Navidad) realmente le toca el 'Gordo'. Al fin, ese pequeño pueblo de costa podrá zanjar el absurdo paripé y, quizá, algún personaje espabilado, después de pagar diez rondas a lo tonto, reclame la consiguiente responsabilidad civil. Los telespectadores nos secaremos la lagrimita y dejaremos en el cajón del olvido tan triste historia publicitaria, criticada por utilizar a los que sufren deterioro cognitivo. Por fin, el característico repicar de las bolas, que a las nueve de la mañana comenzará a aturdirnos, acabará con la tortura de comprar las papeletas del trabajo; del hijo futbolista de un compañero -bastante tacaño- que necesita renovar el equipaje; de la falla de unos y del club de solteros de otros. Y volverá la esperpéntica escena de siempre. Se abarrotará el Teatro Real y entrará en escena la típica señora que viene directa de la peluquería disfrazada de bruja de la suerte. De fondo, escucharemos los inevitables gallos de los niños de San Ildefonso. Y algún nostálgico todavía dirá que le agradaba más el cante en pesetas, sin ser consciente de que lo mejor no era la melodía, sino que 150.000 suponía adquisitivamente mucho más que «miiiil euros». La tensión se impondrá en la redacción, muchos saldrán corriendo en busca de la administración agraciada y los banqueros harán lo propio. Aparecerá el lotero vendedor encantadísimo de la vida porque no le ha tocado nada pero, oye, ha «repartido suerte» y un vecino entrará en directo con el boleto recién sacado de la lavadora. Montoro tendrá, seguro, el champán en la mesa desde primera hora. Y al resto de mortales sólo nos quedará decir que el dinero no da la felicidad, pero si me lo permiten preferiría ser yo la que contrastase tal afirmación. La suerte está echada.