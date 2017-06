1967. Moshe Dayan

Cada conmemoración nos arrastra a la resignación de la edad. Los cincuenta años de la aparición de Sergent Pepper's, la final de la Copa del Generalísimo, la de la camiseta blanca de Roberto Gil, y la semana de junio de la Guerra de los Seis Días. Buena parte de la culpa de que yo escriba radica en cierto control de historia, debía ser el año 1974, cuando se me ocurrió explicar la guerra del Yom Kippur mediante un cuento. Erase que se era. El 10 de aquel profesor, Taroncher, y no el 0 con aviso a mis padres explica muchas cosas, y salda mi agradecimiento con aquella generación de insólitos profesores en el colegio de los Salesianos de los años 70, Recaredo Agulló entre otros. Cierto es que mis filias eran singulares, del lado incómodo. La foto de junio de 1967 con Moshe Dayan entrando en el viejo Jerusalén. Siempre fue incómodo defender a Israel, por su firmeza, las contradicciones de su pluralismo, o la transparencia de sus errores. Mientras las bombas fueran en Haifa o en Tel-Aviv la distancia aseguraba enormes distracciones sobre la ubicación de la bondad en las trincheras, y a muchos les permitía disfrazar el antisemitismo con la inflada valoración de la herencia de nuestros sistemas de riego. Las bombas y las ideas que las alentaban ya estaban aquí, aunque hacíamos como que no nos dábamos cuenta, creyendo que el consentimiento desvanecería los problemas. El mundo que nos rodea, el de la educación, la reflexión sobre la historia y la organización de la convivencia se asienta en la exhibición exagerada de nuestros defectos, y en la crítica feroz en un único sentido. La Inquisición de hace siglos, la pederastia y las riquezas del Vaticano, mientras se despueblan los seminarios y las parroquias solo se llenan los días de comunión. Al tiempo, otros mundos son ubicados en una burbuja discreta, exenta de crítica, de documental de siesta, y el derecho a la apostasía o al ateísmo o al proselitismo religioso, o a todas las posturas a la vez o ninguna, un derecho por el que no luchamos. Aunque nada de esto tenga que ver con la religión. A mí que me registren, pese a que en minúscula y en privado todos sabemos que sí. Y con el anclaje de ciertas ideas en el Medievo. En la televisión veo una serie distópica, 'The Handman's Tale', sobre una América totalitaria sumida en el predominio de la religión, en la condena a la privacidad y la fertilidad de las mujeres, la condena a muerte de la diversidad sexual. No entiendo la ubicación en el futuro, siempre flagelándonos culpables. Con nuestro cómplice concurso las podemos ver en vivo y en directo, creciendo a unos centenares de metros, engrasadas a unos pocos miles de kilómetros. Ya están entre nosotros. Por eso ahora tengo la foto de Moshe Dayan a la vista, como en la serie 'Mad Men'. Estará mal visto, pero solo la firmeza, y los héroes, consiguen despoblar las tumbas.