El FMI ha pronosticado que la inflación en Venezuela puede alcanzar este año el 14.000%. Que se dice pronto, una barbaridad. Y no porque dudemos del FMI o pensemos que se ha pasado; de hecho, hace poco se supo que la inflación interanual venezonala alcanzaba el 6.147%, que ya es una barbaridad, o media barbaridad, comparada con la anunciada. Pues sigue al alza.

Suponiendo una subida igual día a día, esa inflación anunciada del 14.000% anual significa que lo que hoy te cuesta un euro, por ejemplo, mañana ya vale 1,38, pasado son 1,91, al otro 2,64, al quinto día son 3,66 y a final de año 141. ¿Cómo se puede resistir? No hay manera. Es una progresión diabólica. La consecuencia, la destrucción del sistema económico, pronostica también el FMI. Y no hay escape, porque la inmensa mayor parte de las personas no pueden pagar, no tiene con qué. El único recurso es el corralito, el trueque, en la medida en que haya cosas para intercambiar en el vecindario, con familiares y conocidos, e ir resistiendo a base de distribuirse la tarea de proveer lo más básico, la comida. Pero no todas las personas pueden entrar en eso o tienen capacidad para manejarse; piensen en las de mayor edad, en los enfermos o impedidos, los niños en desamparo... Y en áreas rurales aún se puede apañar alguien plantando cuatro cosas en un rincón de tierra, criando unas gallinas para tener huevos, engordando un cochino, que milagrosamente acaba engordando a base de comer cualquier cosa... Pero ¿y en la ciudad?, ¿cómo haces eso entre el cemento y el asfalto? Los supermercados están vacíos, las carteras quedaron huecas, no hay medicinas... Piensas en el apabullante 14.000% y entiendes el alcance de tan dramática situación. Los que elogiaban al régimen de Maduro han terminado por callar. Una inflación tan bestial lo resume todo.