motor de valencia Si lo que se pretende es reducir la contaminación, no hay motivo para penalizar el uso del coche, siempre que sea eléctrico MARÍA JOSÉ POU Miércoles, 13 diciembre 2017, 11:02

Hay zonas de Estados Unidos donde es difícil moverse en transporte público. O se tiene coche o no se puede ir a ningún lado. Una de ellas es Detroit. No es difícil imaginar por qué. En la zona cero de las grandes fabricantes de coches, todo 'invita' a hacer girar la vida en torno a ellos.

Detroit podría considerarse la pesadilla más distópica del concejal Grezzi. Es su infierno, una anticipación visionaria de aquello a lo que nos aboca el mundo construido sobre el motor de explosión, justo lo que intenta evitar el actual ayuntamiento.

Hasta ahí, solo cabe aplaudir. Una ciudad que rinda pleitesía al coche y no al peatón es una mera agrupación de edificios y caminos de asfalto entre ellos. Por no hablar del impacto ambiental que produce, aparente razón de la promoción de la bicicleta en Valencia. Digo 'aparente' porque en el cambio de modelo de ciudad que promueve el tripartito no termina de quedar claro si el objetivo es cuidar el medio ambiente o pacificar el tráfico en el centro. Se me dirá que ambos son compatibles e incluso complementarios y, en efecto, lo son. La cuestión está en la coherencia de las actuaciones respecto a las prioridades. Si lo que se pretende es reducir la contaminación, no hay motivo para penalizar el uso del coche, siempre que sea eléctrico. Si, por el contrario, el acento está en hacer una ciudad a paso humano, tampoco el vehículo híbrido o el eléctrico serán bienvenidos y diría que ni siquiera la bicicleta o el patinete a motor. Así pues, tenemos dos opciones que a diario se entremezclan y, aunque pueda parecer extraño, producen distorsiones. Por ejemplo, los patinetes a motor van por las aceras a una velocidad incompatible con la seguridad del peatón. Lo mismo podría decirse de muchos ciclistas con motor o simplemente con unos abductores fuera de serie. No contaminan pero expulsan al peatón de las aceras.

Por eso es tan interesante la reunión de ayer entre los responsables de la Ford y el alcalde y el concejal Grezzi. Es una reunión entre el rey blanco y el rey negro sabiendo ambos que no pueden quedar en tablas. De momento, cuentan que lo lograron, pero el mantra del ayuntamiento al terminar era la promoción del vehículo eléctrico. El mismo que está siendo reducido en la ciudad junto a su primo contaminante, sin diferenciarlos. Ahora también, por ejemplo, en la Avenida Reino de Valencia donde se pretende dejar un solo carril. Como si en el día a día, con coches en doble fila, hubiera más de uno. El problema es que el ayuntamiento ha mostrado más determinación en combatir al automóvil que en diferenciar vehículos y comportamientos perjudiciales de aquellos que no lo son. Así, ha metido en el mismo saco coches de gasolina y eléctricos, como los malos, y peatones y bicicletas, incluso a motor, como buenos. La contaminación obliga a hacer diferencias en los primeros; la pacificación, en los segundos. Y, ante la Ford, toca definirse.