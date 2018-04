La ONCE deja un Sueldazo de 5.000 euros al mes durante 20 años en Aspe Otros ganadores del sorteo del sábado 21 de abril en Cox recibirán 300.000 euros al contado LAS PROVINCIAS Valencia Lunes, 23 abril 2018, 10:43

El Cupón de Fin de Semana de la ONCE ha dejado un Sueldazo de 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado en Aspe (Alicante), en el sorteo del 21 de abril.

La vendedora de la ONCE María Dolores Gras Puerto es quien ha vendido el cupón agraciado con el Sueldazo de 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado, y otros nueve cupones más, premiados con 20.000 euros cada uno, lo que suponen 180.000 euros más, en su punto de venta del kiosco situado en el Parque Dr. Calatayud, nº 10, de Aspe, dependiente de la Agencia de la ONCE de Elda.

Y la suerte sigue en Alicante, ya que además de a Aspe, la ilusión de la ONCE también ha llegado a Cox, dependiente de la Agencia de Orihuela, donde el vendedor José Ramón Marco Almira, ha repartido 200.000 euros en 10 cupones vendidos en su recorrido por esa localidad.

El cupón del 21 de abril, dedicado a Panamá, en la serie Solidarios con Iberoamérica, también ha dejado premios en localidades de Córdoba, 200.000 euros; Barcelona (180.000 euros); y A Coruña, con 60.000 euros.

El cupón de la ONCE ofrece, los fines de semana, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.

Los productos de la ONCE se comercializan por los más de 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir a través de la web de juegos de la ONCE www.juegosonce.es.