Mónica Oltra tiene paralizado el concurso de 3.300 plazas en residencias de ancianos de la Comunitat Valenciana

La contratación prevista para reducir las listas de espera de los centros públicos sigue pendiente siete meses después de autorizarla el Consell

Viernes, 9 junio 2017

A finales de octubre del año pasado, el pleno del Consell autorizaba a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas a contratar el servicio de 3.300 plazas en residencias de ancianos privadas; una iniciativa que la propia conselleria viene prometiendo desde hace ya más de un año. El objetivo de esta contratación, según indicaron desde la Generalitat, es «atender la necesidad de provisión de servicios de atención residencial para personas mayores en situación de dependencia dada la insuficiencia de plazas públicas». Sin embargo, siete meses después del visto bueno del Consell, el departamento que dirige Mónica Oltra tiene el procedimiento paralizado sin que, por el momento, estas plazas se hayan puesto a disposición de los interesados.

Para impulsar el proyecto y reducir así las listas de espera de ancianos y dependientes que aspiran a contar con una plaza en una residencia, la conselleria puso en marcha en noviembre de 2016 un concurso, «abierto a todas las empresas», con un presupuesto previsto de más de 188 millones de euros para un contrato de tres años de duración. El 11 de enero (hace ya cinco meses) se cerró el plazo para la presentación de ofertas y, desde entonces, el concurso se encuentra en estado de «evaluación» sin que se haya resuelto ninguno de los trece lotes en los que se dividió la adjudicación de las 3.300 plazas (entre 90 y 460 plazas por lote).

Sin embargo, por un lado, las exigentes condiciones que marcaba el concurso hizo que más de y, por otro, distintas empresas que quedaron excluidas presentaron recursos sobre tres de los diez lotes ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

Pese a ello, desde la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat (Aerte) mostraron el jueves su incomprensión ante la falta de resolución de los diez lotes sobre los que no pesa ningún recurso. «Esos lotes se podrían haber adjudicado en febrero, no hay ningún tipo de justificación ni de explicación, esas plazas deberían estar ya disponibles», señaló José María Toro, director general de la entidad.

Aerte lamenta que la dfalta de adjudicaciones «complica» el día a día de los centros participantes

En esta línea, el portavoz de Aerte precisó que no se trata de un concurso en el que no hay que valorar cada proyecto, ya que se pasa en puntuaciones objetivas por lo que «simplemente hay que compararlas», por lo que no encuentra explicación en que no se hayan adjudicado ya desde hace, al menos, tres o cuatro meses. «Los resultados se podrían haber obtenido en unos días», añadió.

Este retraso en la adjudicación, advirtió Toro, «está complicando el funcionamiento de las residencias» que han participado en el concurso y, en algunos casos, provocándoles pérdidas económicas. Por ejemplo, explicó, entre los requisitos exigidos en el concurso, se proponía que las residencias aspirantes contaran con servicio de enfermería las 24 horas del día. Pero este servicio debía acreditarse que se prestaba desde, al menos, el día antes de la presentación de la oferta aportando los contratos. Por tanto, se dan casos de residencias que, por su número de plazas y cumpliendo con los requisitos que marca la legislación vigente, contaban con dos enfermeros y que, para optar al concurso, tuvieron que contratar en enero a otros tres, por lo que arrastran cinco meses ya con las plazas disponibles y el personal previsto, pero esperando a que la conselleria proceda a la adjudicación y empiece a derivar usuarios que están a la espera de recibir una plaza.

Por otra parte, el concurso también pretendía contribuir a reducir las listas de espera de ancianos y dependientes que optan a una plaza, y que rondaba los 3.400; problema que Igualdad está paliando en parte con la denominada Prestación Vinculada de Garantía, un recurso que, según el Consell, «garantizará el acceso a la atención residencial a alrededor de 2.000 personas que actualmente no están siendo atendidas dentro del sistema público y que han solicitado una plaza en una residencia». Se trata de una prestación económica que la Generalitat ha empezado a conceder a las personas a las que no puede otorgar una plaza pública para ayudarles a financiar el coste en un centro privado.