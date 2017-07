Mónica Oltra arremete contra el bombero por haber sido concejal del PP hace seis años La vicepresidenta contesta a la imágenes de falta de limpieza recordándole su pasado político y los recortes de su formación D. G./EP valencia. Sábado, 1 julio 2017, 10:17

Está «haciendo campaña para el PP». Así de tajante se mostró ayer la vicepresidenta Mónica Oltra a la hora de valorar el vídeo grabado por Manolo Mallol, bombero contra el que arremetió por haber sido concejal del PP hace seis años. «¿Qué hace este señor, exregidor del PP y miembro de la ejecutiva del PP de l'Alcora, grabando mientras sus compañeros se juegan el tipo apagando fuego en horario laboral», aseveró, para proseguir: «Me pregunto qué grabaría cuando entre 2010 y 2014 el PP bajó el presupuesto en prevención de incendios un 50%». «Me pregunto qué grabaría este regidor cuando el plan de actuación contra incendios forestal es de 1997 y, en dieciocho, el PP no lo desarrolló», añadió. Asimismo, se cuestionó también: «¿Por qué no llevaba el equipo de autoprotección?».

Sobre las imágenes, Oltra resaltó que «es el típico paisaje de matorral mediterráneo bajo donde no se ve vidrio ni ningún elemento que se pueda incendiar». «Es una zona de matorral bajo muy abierta. ¿Qué pretende que se haga? ¿Asfaltarlo? Si lo asfaltamos no se quema, eso esta claro», ironizó.

La vicepresidenta subrayó que se trata de una zona «abierta con matorral bajo», lo que «no quita que haya zonas que tienen problemas y se tienen que arreglar», pero recalcó que esa en concreto «se quemó hace años, diez y veinte años, y no se hizo la política que se tenía que haber hecho, que es el control del rebrote, y eso es lo que hace las zonas inaccesibles».

«Veinte años de no haber actuado en la montaña como corresponde llevan a estas consecuencias y no eran gobiernos ecologistas», señaló, para hacer hincapié en que la montaña «no es un parque municipal». La vicepresidenta no quiso pronunciarse sobre si el bombero será sancionado porque «en estos momentos, apagar el fuego, lo demás es secundario».

Por su parte, Mallol lamentó este tipo de manifestaciones, que calificó de «presiones por parte de una política que debería ser imparcial». Además, invitó a la presidenta a preguntar al resto de bomberos para que constate quién se está jugando la vida. Además, la red social Twitter se llenó de mensajes criticando la actitud de Oltra, instándola a que deje de culpar al gobierno anterior, ya que en estos dos años podría haber impulsado políticas de limpieza del monte.

Què fa un bomber exregidor del PP d'Alcora gravant un video mentre els seus companys es deixen la pell apagant el foc? #pleconsellpic.twitter.com/3KHzWSoQFe — Mónica Oltra Jarque (@monicaoltra) 30 de junio de 2017