Nules apuesta por la variedad La ganadería de Adolfo Martín, principal aliciente de las fiestas de Sant Bertomeu JOSÉ IGNACIO GALCERÁ VALENCIA. Sábado, 19 agosto 2017, 01:16

Nules ya lo tiene todo preparado. Tras dos días de intenso trabajo en el montaje de los más de sesenta cadafals que ocuparán durante una semana la Plaza Mayor de esta localidad castellonense, sólo falta que lleguen las siete de la tarde de este sábado para que arranquen las fiestas en honor a Sant Bertomeu. Por delante, siete días de toros, o lo que es lo mismo, la exhibición de nueve toros cerriles que para la ocasión han sido adquiridos con esmero por parte de la Comisión Taurina del Ayuntamiento y de las distintas peñas taurinas que participan en los festejos taurinos.

El cartel confeccionado para este año cuenta con variedad de encastes y el interés de ver a algunas de las ganaderías más destacadas de Portugal, como el caso de Palha o Canas Vigoroux, con otras novedades como la presencia de Rekagorri junto a divisas clásicas y habituales del bou al carrer como Toros de El Torero, Palha, Adolfo Martín, Rehuelga, Flor de Jara, Ángel Luis Peña o Manuel Caro. «En lo que corresponde a la Comissió del Bou, estamos satisfechos del cartel. Hemos tenido un presupuesto mayor que en años precedentes y hemos podido adquirir un toro como el de Adolfo Martín, otro de Canas Vigoroux, Palha y el de Rehuelga, ganadería triunfadora este último San Isidro», señala Pepe 'Bomba', reconocido aficionado del municipio y máximo responsable de la comisión del consistorio.

En la comisión del Ayuntamiento, formada actualmente por dieciséis jóvenes aficionados, cuya responsabilidad se alarga en el tiempo al menos durante una legislatura, tienen claro los criterios a seguir a la hora de confeccionar el cartel. «Nosotros este año hemos querido buscar una ganadería de primera línea porque era el deseo del consistorio, así que hemos optado por Adolfo Martín, que es de sobra conocida por todos. Una vez elegido, por supuesto que damos mucha importancia al trapío, la presencia y que esté dentro del tipo del encaste al que pertenece. Si compras un toro de Jandilla o en este caso de Adolfo y no se parece en nada a lo que debe ser un toro de esa ganadería, ¿para qué vamos a comprarlo? Procuramos que estén en tipo y que tengan trapío», señala.

Además de los toros patrocinados por el ayuntamiento, distintas peñas con solera y consolidadas dentro de la localidad adquieren toros para exhibirlos durante un día de las fiestas. Es el caso de la Asociación Cultural Taurina de Nules, que patrocina un astado de Toros de El Torero; de la Peña El Bou, con uno de Rekagorri; de la Peña Sant Joan, con uno de Ángel Luis Peña; de la Peña Pernía y Compañía, con un toro de Manuel Caro, y de la Peña El 7, con un toro de Flor de Jara.

Como cabeza visible de la Comisión del Ayuntamiento, Pepe 'Bomba' es un conocedor del mercado de la compraventa de toros para los festejos populares. «Este año he notado diferencia respecto a otros, los toros se han encarecido mucho, los ganaderos están pidiendo por algunos toros una barbaridad. También es cierto que hay municipios con mucho poderío económico que lo paga y que en ocasiones abusan demasiado. Particularmente a nosotros nos ha costado mucho encontrar lo que hemos adquirido finalment». De esas visitas al campo, las diferentes peñas alimentan su ilusión y de regreso a casa hacen sus particulares apuestas del juego y el comportamiento de cada toro. «A mí me tiene especialmente esperanzado el toro de Rehuelga. El otro día estuvimos en el campo, mis compañeros ya lo tenían visto pero yo no. Me llevé una gran alegría porque no me esperaba un toro así, no tiene mucha cara, algo habitual en este encaste, pero sí mucho trapío. Luego me equivocaré, como todo el mundo, pero ese toro tiene hechuras para embestir. Y el toro de Adolfo Martín es muy serio y también espero, por la expectación que siempre levanta esta ganadería, que dé un buen espectáculo».

La apuesta de este año por los toros de encaste Albaserrada y Santa Coloma es clara. Todo al gris. «A ver qué pasa -ríe-, siempre el toro de Domecq no puede ser. A mí los toros de Santa Coloma, Saltillo y Albaserrada siempre me han gustado. El toro que sale bueno de esta sangre, pone los pelos de punta porque tiene mucha emoción. También es verdad que hay algunos que son más reservones, son distintos a todos los demás». Junto a los toros cerriles, este año la comisión ha recuperado una vieja tradición que se había perdido: las entradas de vacas. «Habrá tres entradas de vacas a la 1 de la tarde. Las vacas serán de Hermanos Guillamón y será un aliciente más para que la afición se mueva y haya ambiente durante todo el día».