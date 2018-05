Los nuevos hoteles en la costa valenciana no podrán superar las dos alturas Edificios junto a la playa de la Albufereta en Alicante. / C. odríguez El Pativel entra en vigor con el blindaje de 7.500 hectáreas en el litoral aunque permitirá construir instalaciones turísticas con encanto ISABEL DOMINGO Valencia Sábado, 19 mayo 2018, 15:25

Hasta las excepciones tienen fecha de caducidad. Como ejemplo, el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral de la Comunitat (conocido como Pativel), que acaba de entrar en vigor al publicarse en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) tras ser aprobado por el pleno del Consell.

La norma, que blinda la costa valencianaa lo largo de un kilómetro desde la ribera del mar hacia el interior en toda la franja litoral, contempla la posibilidad de nuevas construcciones de forma restringida siempre que cumplan con una serie de requisitos, como «baja ocupación de parcela y ambiente rural», además de no superar las dos alturas, según recoge el texto aprobado.

Sin embargo, esas edificaciones tienen fecha de caducidad en caso de cierre. En concreto, las construcciones destinadas a usos hoteleros y asistenciales -permitidos en la franja del litoral situada entre los 500 y los 1.000 metros- «deberán ser demolidas, a cargo de la persona interesada, en caso de permanecer cinco años sin actividad de forma injustificada», según refleja el apartado 3.b del artículo 11 del Pativel.

El Pativel en detalle Hasta 500 metros Son los suelos no urbanizables de protección del litoral. Se permiten infraestructuras y dotaciones públicas que deban implantarse necesariamente y la rehabilitación de edificaciones para usos terciarios como restauración o alojamientos. De 500 a 1.000 metros En los suelos de refuerzo del litoral se podrán implantar hoteles con encanto y baja ocupación de parcela, camping o usos deportivos.

Con ello, el Consell pretende fomentar «la oferta turística de calidad», tal y como apuntaron el secretario autonómico de Obras Públicas y el director general de Urbanismo, Josep Vicent Boira y Josep Lluís Ferrando, respectivamente, durante la presentación de los cuatro programas de paisaje asociados al Pativel.

No es la única restricción que impone la normativa sobre el litoral, pues los nuevos hoteles no podrán superar el 10% de la parcela y no tendrán más de dos plantas de altura. Eso sí, podrán ocupar hasta un 25% de la parcela con usos complementarios a la actividad siempre que no conlleven obras.

Además, las edificaciones de uso hotelero o asistencial permitidas «en ningún caso podrán ser reconvertidas a usos residenciales», señala la normativa valenciana. En el caso de los camping, deberán ser ecológicos, contar con una superficie máxima de 20.000 metros cuadrados y «la estancia máxima de permanencia de personas y de elementos de residencia móvil como caravanas será de tres meses».

El Pativel, que también incluye el Catálogo de Playas, protege 7.500 hectáreas de costa en la Comunitat frente a la construcción.