Nuevo homenaje a Eduardo Primo Yúfera

valencia. La Universidad Católica de Valencia rendirá hoy homenaje al científico Eduardo Primo Yúfera con motivo del centenario de su nacimiento.

El acto comenzará con la intervención de José Hernández Yago, presidente de la Sociedad Valenciana de Bioética, y amigo personal de Primo Yúfera; y contará con el testimonio de Jaime Primo Millo, director del Centro de Ecología y Química Agrícola de la Universitat Politècnica de Valencia, e hijo del homenajeado.

Asimismo, Luis Franco, miembro de número de la Real Academia de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y Jaime Mayor Oreja, presidente de la Federación Europea One of Us.