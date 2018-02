Más nevadas en Valencia y Castellón

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado para hoy la alerta amarilla por fuertes rachas de viento en el interior de Castellón. El cielo estará menos nuboso que ayer. Seguirá el frío con heladas débiles en el interior y máximas en ascenso. No obstante, el termómetro posiblemente no supere los 17 grados y podría descender a tres grados negativos en Requena.

Ya para mañana reaparece el riesgo de nevadas. AEMET ha establecido la alerta amarilla en todo el interior de la provincia de Castellón y en las zonas montañosas del norte de Valencia. Se prevé cielo nuboso con posibles episodios de lluvia y la cota de nieve estará en torno a los 800 metros de altitud. Las temperaturas mínimas aumentarán en algunos puntos, pero las máximas irán en descenso. Las heladas débiles se repetirán en las zonas altas del interior.

La ola de frío no remite con el arranque de la semana. El lunes, la cota de nieve aún podría ser más baja, entre los 600 y los 800 metros. Se esperan nuevas precipitaciones, más probables en la zona norte de la región. Las temperaturas mínimas irán en descenso y máximas no experimentarán cambios. Habrá nuevas heladas en las zonas elevadas del interior.

Cámaras sin funcionar

«En el marco del protocolo de coordinación de actuaciones ante situaciones meteorológicas extremas que puedan afectar a la Red de Carreteras del Estado, queda activado a nivel estatal en fase de alerta». Así rezaba la nota enviada el jueves desde la Dirección General de Tráfico (DGT) y que ponía en marcha el dispositivo de vigilancia especial en la red viaria de la Comunitat ante la nevada de este fin de semana. El mismo comunicado oficial destaca la existencia de «ocho centros de gestión de tráfico activos las 24 horas del día» y «1.690 cámaras, 2.310 paneles de mensaje variable»... Pero en el caso del Centro de Gestión de Tráfico de Levante, y las cámaras encargadas de vigilar las carreteras de la Comunitat, la situación es bastante menos ‘pomposa’. Uno de cada tres de estos dispositivos, encargados de alertar de incidencias de circulación y meteorológicas, no funcionan, tal y como confirmaron fuentes del centro de gestión y pudo comprobar LAS PROVINCIAS a través de la web de Tráfico en que se muestra la imagen en directo de las cámaras.

Del casi centenar y medio de aparatos de grabación ubicados en vías de Valencia, Alicante y Castellón, 58 se encuentran fuera de servicio o no están enfocadas hacia la zona de circulación. En total hay 44 que no emiten imágenes en Valencia, 8 en Castellón y 6 en Alicante. Cuatro de esos ejemplos se pueden apreciar en las fotografías situadas sobre estas líneas. La nueva alerta emitida esta misma semana por la DGT tampoco ha servido para solucionar un ‘apagón’ que los técnicos del centro de gestión situado en Valencia llevan sufriendo hace ya casi un año. Fue en abril del año pasado cuando finalizó el contrato de mantenimiento firmado con la empresa Indra, y el acuerdo todavía no se ha renovado. Desde la DGT lanzaron versiones contradictorias sobre la razón de que este contrato no se haya firmado. Adujeron por un lado que había una avería en la red de fibra óptica y que esto impedía la transmisión de imágenes entre los núcleos de grabación y la central de gestión del tráfico. Pero al mismo tiempo transmitieron la existencia de algún problema burocrático para la firma del nuevo contrato de mantenimiento, por la ausencia del visto bueno de la Abogacía del Estado. Esta última fue la razón real de la disfunción existente que confirmaron desde el sindicato CSI-F, la entidad que denunció el problema que avanzó LAS PROVINCIAS.

Desde la DGT señalaron este mes de febrero como la fecha comprometida para firmar el contrato de mantenimiento, pero a día de hoy «sigue sin publicarse en el BOE», como subrayaron desde el CSI-F. Así que el trabajo que llevan a cabo los técnicos del centro de gestión de Valencia, encargados de vigilar las carreteras de la Comunitat, Murcia y Albacete, sigue desarrollándose de manera muy frágil. «Estamos a ciegas», fue la denuncia que lanzó uno de estos empleados en un artículo previo de este periódico.

El mes pasado, el propio sindicato también criticó que esta incidencia se hacía también extensible a los paneles de mensaje variable, los grandes cuadros situados sobre las carreteras en los que se informa a los conductores de la existencia de atascos, problemas con el tiempo, cortes sobrevenidos de la circulación y otras incidencias. Según el CSI-F, la falta de mantenimiento afecta a la mitad de los paneles informativos.

«La carencia de información en los paneles ha resultado especialmente reseñable», lamentaron a comienzos de enero, consecuencia del escaso mantenimiento y la falta de inversión en material. En la Comunitat, Murcia, Albacete y parte de la provincia de Cuenca, «en esta extensa zona, la supervisión de las carreteras se complica por la falta de movilidad de las cámaras de control, que permanecen todas fijas e imposibilitan que desde el centro de gestión puedan tener una visión panorámica de cada tramo vial», añadieron los especialistas del Centro de Gestión de Tráfico de Levante.