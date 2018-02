«Nevadas como ésta se echaban en falta» Muchas familias y amigos aprovechan el fin de semana para disfrutar de la primera nevada del año en las comarcas de interior Á. MOHORTE VALENCIA. Domingo, 4 febrero 2018, 01:34

Con más ganas que nieve, muchas familias disfrutaron ayer de las zonas en las que se han registrados mayores precipitaciones. En un jornada soleada, había que enfilar el camino del monasterio de Agres (Alicante) para empezar a ver pequeños montones de nieve en los márgenes de la carretera. A la sombra, monte arriba, en unos bancales los más madrugadores hacían los primeros muñecos de nieve.

Pronto una cinta cortaba la carretera y muchos aparcaban donde podían para unirse a la procesión de padres que cargan con trineos de plástico, seguidos de sus hijos; chavales que se arrojan bolas de nieve entre risas y madres que recomiendan prudencia y lamentaban que haya quien intenta ir más allá con el 4x4.

«Nevadas como esta se echaban en falta», reconocía Rigoberto, que venía de Muro con sus hijos. «Estos años son un poco mejores, pero mi padre cuenta que cuando nací, un 17 de enero, fue a buscar a Alcoy a la comadrona con nieve por las rodillas».

Sin embargo, «en las zonas altas hay mucha», advertía un grupo de excursionistas de la Peña Cap Gatxo, aunque recomendaban prudencia con el hielo. «Nosotros vamos bien equipados, pero la gente tiene que entender que no puede subir con zapatillas o sin calzado adecuado, porque resbala mucho y fuera de las zonas seguras puede ser peligroso», insistían.

«Todos los años nieva en febrero aquí y el domingo habrá más aún», apuntaba Eduardo que acompañaba a su hija Teresa y a unas amigas. Sin embargo, lamentó que ya no sea como antes, por culpa del cambio climático: «Mi familia es de La Pobla del Duc y recuerdo que en la Vall d'Albaida caía mucha, pero ahora no tiene nada que ver». Aunque comprende que es un día especial, lamentaba también que se sea tan estricto al impedir el acceso a la Serra de Mariola. «Deberían abrir la carretera principal. Si no, esto está muerto».