La otra cara de la Navidad Elena, con el carrito de sus niñas, junto a un parque de Valencia. / LP «A los Reyes les pido un trabajo; mis hijos comparten zapatillas para hacer gimnasia». Como María, tres de cada diez familias con niños en la Comunitat están en riesgo de pobreza o de exclusión social ARTURO CHECA Valencia Martes, 26 diciembre 2017, 21:20

Llantos de un bebé. De una de sus dos niñas de ocho meses. Es lo que se escucha de fondo al otro lado del teléfono. La pequeña sufre una profunda bronquitis. Va camino de una semana que está ingresada en el Hospital General. «Son las Navidades que me esperan». Inmigrante rumana de 37 años, Elena no tiene a nadie para ayudarle a cuidar a sus dos niñas. Gemelas. Está sola para mantenerlas. «Y no cobro absolutamente nada. Tiene otro hijo de 11 años en su país, al que querría mandar alguna ayuda. Imposible. «El mes pasado me despidieron de la casa en la que cuidaba a unas nenas, y lo que me dieron es lo que tengo de ahorros. Se me está acabando...».

Los llantos al otro lado del teléfono suben de intensidad. El padre de las niñas, como si no existiera. «No quiere saber nada de mí ni de ellas». El temor de Elena es quedarse sin techo. Porque no recibe ni un euro de subsidio ni de ayuda pública. «Hasta ahora he pagado religiosamente el alquiler del piso de Orriols en el que vivo, pero no sé qué va a pasar a partir de ahora...». A Elena ni se le ocurre pensar en regalos de Reyes para sus niñas. La alegría a su alrededor acaba sumiéndola en la tristeza. «Si Dios quisiera que me dieran un trabajo, ¡o el NIE para mis niñas, que no sé por qué no me lo dan». Su falta de cotización le impide tener ese papel, asegura. Quiere ponerse en manos de un abogado para exigir la documentación de su niñas. Pero le falta tiempo, dinero y ahora hasta la salud de sus pequeñas.

Elena, madre con tres hijos

«Muchas familias no tienen dinero ni para calentar suficientemente la casa. Y su menú la mayoría de los días es comer pasta. Las madres con hijos a su cargo son las que están en mayor situación de riesgo. En la Comunitat, dos de cada diez familias con niños sufren pobreza severa». El retrato y las cifras las aporta Rodrigo Hernández, delegado en Valencia de Save the Children. Los datos del Instituto Nacional de Estadística y de la Unión Europea dibujan un panorama no muy tranquilizador en la región. Primero, la parte positiva. «La tasa de pobreza infantil ha descendido en los últimos años», certifica Hernández. Se trata de la tasa Arope, como se llama a la tabla que recoge a las personas con carestía o riesgo de exclusión social. Entre los menores de 18 años, esta tasa ha bajado del 40 al 32,4% en los últimos tres años. Pero la preocupación llega al abrir el foco. Que tres de cada diez hogares con niños de la Comunitat estén con riesgo de pobreza o exclusión social supone tener una proporción que en España sólo es mayor en Canarias, Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura o Murcia, comunidades con menor potencial económico y renta per cápita que la región valenciana. Las autonomías del mismo 'tren' que la valenciana, como Cataluña, Madrid o País Vasco, tienen hasta la mitad menos de tasa Arope.

El riesgo de pobreza sólo es mayor en Canarias, Andalucía, La Mancha, Murcia y ExtremaduraLuis Miralles Casa Caridad

Sin trabajo, sin ayudas

«Mis hijos comparten zapatillas para gimnasia, aunque tienen distinta edad», es la frase que han escuchado más de una vez en Save the Children de las mujeres a las que asisten. «Yo a los Reyes les pido un trabajo». María observa con ojos de cariño a su niña de seis meses mientras ella duerme plácidamente en su carrito. Es la pequeña de sus tres niños. Los otros dos, de siete y 14 años, apuran en el colegio los últimos días antes de las vacaciones de Navidad. María escucha atentamente las indicaciones de Sara, su coordinadora en la ong, sobre cómo llegar a un lugar en el que tratar de encontrar trabajo. «He dejado un montón de currículos en un montón de sitios, y nada de nada», lamenta la madre soltera de 32 años.

Y otra vez la misma lacra sobre la mesa: cero ayudas públicas para María. «Vivo de lo que me da mi padre de vez en cuando. Si puede un mes 150 euros, algo para el material escolar... Y ahora en Reyes, pues a ver también en casa del abuelo lo que traen. Mis hijos lo entienden, es lo que hay», musita mientras bebe sorbos de un vaso de zumo que le han puesto de desayuno en Save the Children.

Hace una década que Rodrigo Hernández mira cara a cara el problema de la pobreza infantil en la región. «Los niños pobres de hoy son adultos pobres de mañana. Por los derechos de esos menores, y si se quiere por una cuestión egoísta, para que la economía mejore, hay que lograr que el combate de esta lacra sea un pacto de Estado y no algo partidista, cosa sólo de un partido. El Gobierno valenciano está desarrollando políticas que van apaliar la pobreza infantil, y la renta valenciana de inclusión social puede ayudar a que los menores puedan salir de esa situación, pero hace falta una inversión y un presupuesto mantenidos en el tiempo». El coordinador en la Comunitat de la entidad social envidia la mentalidad que existe en Europa con el tema de la pobreza infantil. «Allí tienen muy claro que es un problema que incumbe a todos, como sociedad, no es sólo un cuestión doméstica y de puertas para adentro de cada casa, y como tal se involucran en solucionarlo», señala Hernández. Y así es como se llega a un combate más efectivo de la carestía entre menores. «Irlanda, con mayor tasa de pobreza infantil, ha logrado reducir un 30% el nivel; España sólo ha logrado hacerlo un 8%», lamenta Rodrigo Hernández.

Dos de cada diez hogares con menores viven con menos de 450 euros. «No pueden calentar la casa y la pasta es su menú», alerta Save the Children

En el Hospital General, al otro lado del teléfono, la pequeña de ocho meses sigue llorando. «No es una Navidad feliz, desde luego. Tiene una bronquitis muy fuerte y lleva cuatro días sin comer prácticamente nada», lamenta Elena. Por suerte, a donde no llega el paraguas de las ayudas públicas sí lo hacen los empujones privados. «Gracias a unos cheques que me dan de Save the Children, respaldados por La Caixa, tengo dinero para pañales, comida de las bebés y cosas para su cuidado. Hasta que tengan tres años me lo darán», suspira la madre. Y piensa en los 350 euros al mes que tiene que pagar cada mes de alquiler. «Por Dios, que no me quede en la calle», suspira Elena.

«Cada vez damos más raciones y más refugio» «Nos esforzamos todo el año, pero en esta época, cuando la problemática se ve agravada, cada vez damos más raciones y más refugio». El presidente de Casa Caridad, Luis Miralles, sabe bien lo que es la carestía. «En estas fechas nuestras atenciones aumentan un 6,5%. Calculamos repartir casi 7.000 raciones de comida, un 7% más con respecto al año pasado. Prevemos más de 3.500 pernoctaciones en nuestros albergues, una subida del 6% en comparación con 2016». Miralles asegura que se repartirán cerca de 300 mantas a los sin techo, mientras que se ofrecerán a menores desfavorecidos «más de 300 juguetes nuevos gracias a la aportación de Bankia». «Además de ofrecer un menú especial en Nochebuena y Nochevieja para todos aquellos que quieran pasar estos momentos con nosotros, tenemos una agenda de eventos con actuaciones preparadas por los usuarios», indica Miralles.

La mujer rumana y sus dos criaturas encajan con el perfil más extremo de la necesidad en la Comunitat. El suyo es uno de los hogares dentro del 'pozo' de la llamada «pobreza severa». Así es como se conoce a las familias que subsisten con entre 456 y 592 euros (según si tienen dos o tres miembros), «y más de la mitad se les va en alquiler, agua, luz...», alertan desde Save the Children. Ese infernal equilibrio lo sufren casi dos de cada diez viviendas con menores en la región. La tasa concreta es del 18,1%, ligeramente por encima de la media nacional (14,3%), mucho mayor que en Cataluña (9,4%) o Madrid (13,1%) y por debajo de la proporción andaluza (22,8% de los hogares con niños en riesgo de pobreza severa).

«Sólo la educación puede romper la relación entre abandono escolar y pobreza»

Sin ingresos, sin alquiler

María arropa a su bebé en la sede de Save the Children mientras relata cómo se considera también víctima del sistema. Le concedieron una ayuda al ser maltratada por una pareja anterior (la actual se ha desentendido de sus tres hijos). Más de 5.000 euros «que se quedó la Seguridad Social por una deuda en la que me metió mi exnovio», un ciudadano pakistaní al que acusa de haberla estafado. «Me puso como autónoma en una frutería que abrió y no pagaba cuotas, y como él no figuraba para nada de titular, luego han venido a reclamarme a mí, que no sabía nada», lamenta la desamparada madre. Y adiós ayuda. «Si no fuera por lo que me da mi padre, pensionista el pobre...», suspira María.

María, madre con tres hijos

Su caso es la pescadilla infernal que se muerde la cola en muchas de estas familias sin recursos. «Como no tiene ingresos, tampoco puede acceder a un alquiler social porque no puede pagarlo», explica Sara, la integrante de Save the Children que asiste a María. En la ong gustan de usar una conocida frase de la asistencia humanitaria. «Damos una caña de pescar antes que un pescado», como subraya su coordinador en Valencia. Hay una relación directa entre el abandono escolar y la pobreza infantil. «La inversión en educación es la palanca para romper esa relación con la carestía de los más débiles», enfatiza Rodrigo Hernández. Y se enfada. «Los niños de inmigrantes sin papeles se han quedado sin la ayuda para la guardería al aplicar el Ayuntamiento la Ley de Subvenciones del Gobierno central... ¿¿y qué culpa tiene el niño de que sus padres no tengan papeles o tengan una deuda??», lamenta el responsable de Save the Children elevando notablemente la voz.

«Hay buenas políticas contra la carestía infantil pero falta presupuesto»

Y esa cadena mantiene acongojada a Elena mientras intenta calmar a su bebé en el Hospital General. «Dicen que no les dan el NIE (Número de Identificación de Extranjero) porque yo no cotizo. Necesito ayuda de un abogado...», lamenta la progenitora. Sueña con que el nuevo año le traiga un trabajo tras perder el suyo cuidando a menores. Y no se olvida de lanzar buenos deseos pese a su penuria: «Feliz Navidad a todos».