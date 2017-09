El 70% de los municipios de la Comunitat Valenciana sólo ofrece aulas públicas de tres años en valenciano Marzà, durante el pleno que convalidó el decreto ley. / M. Molines La presencia de la lengua autonómica aumenta tras renunciar muchos centros a sus líneas en castellano después del 'decretazo' JOAQUÍN BATISTA/RAFAEL LÓPEZ VALENCIA. Lunes, 11 septiembre 2017, 00:58

El curso 2017-2018 empieza mañana con el embrollo lingüístico aclarado sobre la campana tras el decreto ley que mantiene el modelo del Consell en las aulas de tres años, las de acceso al colegio. En síntesis permite conservar los programas que tenían en la admisión, los derivados de la normativa aprobada en febrero y suspendida cautelarmente en mayo por el TSJCV.

El escenario que se dibuja es claro: llamativa presencia de la enseñanza en valenciano para los nuevos alumnos, hasta el punto de que el 68% de los municipios con escuela sólo tienen la modalidad lingüística A, donde el valenciano es la base, en sus centros de la red pública, la que debe cubrir el servicio básico educativo de todo el territorio. Cabe recordar que el decretazo sólo se aplica en 1º de Infantil, mientras que a partir de 2º se mantiene el modelo anterior, con unos programas algo distintos en cuanto al peso de las lenguas. La información se extrae del decreto ley, que recoge el nivel a aplicar en los centros públicos y concertados de cada municipio.

El anexo recoge 381 localidades. 262, con diferentes casuísticas, sólo disponen para los alumnos de tres años de la modalidad A en los públicos. Esto significa que, a la semana, recibirán entre 16.30 y 18.30 horas de enseñanza en valenciano, cuatro en castellano y entre cero y dos en inglés. La gran mayoría, 171, son municipios pequeños donde sólo existe un colegio público. En 12 además de uno público hay otro (u otros) con concierto y con una opción lingüística distinta. Y en 48 existen más de un centro de titularidad de la Generalitat, todos en valenciano, además de otros concertados que sí ofrecen alguna alternativa. En las 31 localidades restantes todas las escuelas, independientemente de la titularidad, tiene la modalidad A.

Aunque es cierto que muchos basaban su enseñanza en la lengua propia en años anteriores, sobre todo en zonas valencianohablantes y en localidades pequeñas, con el modelo anterior -el que se mantiene a partir de 2º- existía la posibilidad de, en un sólo centro, ofrecer una línea en valenciano (Ppev) y otra en castellano (Ppec), lo que permitía cubrir, si existía, esta demanda de escolarización. Con el decreto ley desaparece en 1º de Infantil.

Era una opción que se daba con frecuencia en núcleos urbanos más grandes, que es donde más se ha notado el cambio de modelo. Municipios como Alaquàs, Benetússer, Bétera, La Vila Joiosa, Calpe, Castellón, Cullera, Gandia, Vall d'Uixò, Mislata, Massamagrell, Mutxamel, Ontinyent, Puçol, Quart, Sant Joan, Xàbia o Xàtiva ejemplifican este paso hacia el valenciano. En todos, hace un año, había al menos una línea en castellano en algún colegio público para los nuevos alumnos, oferta que ha desaparecido.

El escenario analizado desde el otro extremo es el siguiente. Hay 65 localidades donde la oferta pública es sólo en castellano para 1º de Infantil (modalidad C). En 50, las más pequeñas, sólo hay un centro de la Generalitat, en 14 todas las escuelas, públicas o concertadas, aplican este mismo nivel, y en una -Orihuela- todos los públicos hacen lo mismo, aunque hay un concertado con nivel B (Intermedio).

El Consell justifica el decreto ley en la urgencia ante el inicio del curso, la falta de respuesta del TSJCV a su último recurso -pese a que no pidió que se resolviera en agosto- y para evitar el caos que habría implicado variar los programas lingüísticos que las familias de nuevo acceso eligieron en la admisión. En realidad los nuevos programas -A, B o C- son calcos de los modelos del decreto impugnado -Avanzados, Intermedios y Básicos-, vigente en la última escolarización. Sin embargo, los datos dan para pensar que no se ha querido renunciar a este cambio de escenario a favor del valenciano.

Como destacan las entidades y partidos críticos con el Consell, los colegios eligieron los programas en base a un decreto que al aumentar la presencia del valenciano permitía dar más peso a la lengua inglesa en Primaria. El nivel a aplicar lo proponía el claustro al Consejo Escolar, y este, donde están representados los padres, votaba si lo quería. No elegía entre diferentes alternativas, sino que se posicionaba entre la propuesta planteada o dejar que fuera la conselleria la que decidiera.