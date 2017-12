El año con menos muertos en carretera Los 93 fallecidos en lo que va de año suponen la mayor caída de víctimas de España y auguran el mejor balance de tráfico en la región La Comunitat registra un descenso histórico de la siniestralidad J. A. MARRAHÍ VALENCIA. Jueves, 7 diciembre 2017, 00:20

La carretera sigue siendo escenario de verdaderos dramas como el que costó la vida a tres ciclistas al ser embestidos por una conductora ebria y drogada en Oliva. Sin embargo, en términos globales, el año que toca a su fin es especialmente esperanzador en la Comunitat en lo que a siniestralidad se refiere, con una histórica reducción de accidentes mortales.

Según fuentes de Tráfico y de Delegación del Gobierno, el número fallecidos en las carreteras valencianas ha descendido un 15% respecto a 2016, al pasar de 110 fallecidos a los 93 que se contabilizan hasta la fecha. También un 17% el número de accidentes mortales, que pasa de 103 a 86. Estas cifras sitúan a la Comunitat como la región de España en la que más descienden los accidentes mortales, junto a Galicia.

Y lo más importante es que este descenso se produce en un contexto en el que el número de vidas que se pierden en las carreteras crece un 3% respecto al año pasado a nivel nacional, de acuerdo con los datos provisionales de la DGT. Salvo una acumulación de desgracias en la recta final del año, 2017 podría dejar la lista negra más corta de la historia de nuestra región y, por primera vez, situar el balance por debajo del centenar de fallecidos.

Por provincias, Alicante es donde más se ha reducido el número de fallecidos en carretera, pasando de los 31 muertos de 2016 a los 21 de este año, un descenso del 32%. Le sigue Castellón, con una bajada del 11%, y Valencia, donde la disminución es del 7%.

Basta echar la vista atrás una década para comprender la magnitud de la reducción. Según los informes estadísticos de la DGT, en 2007 eran 293 las personas que se dejaban la vida sobre el asfalto, una cifra tres veces superior a la actual.

La disminución de siniestros en carretera no tiene una evolución pareja en ciudades y cascos urbanos. En las calles se producen medio centenar de muertes al año en la Comunitat y, en los últimos tres, la cifra no varía tras un importante aumento en 2012. Más allá de los fallecimientos, no hay que olvidar que cada año son casi 900 las personas que acaban hospitalizadas por lesiones sufridas en choques, vuelcos o atropellos. Entre dos y tres víctimas como media diaria en la región.

«Una mayor prudencia»

El delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, valoró así esta positiva evolución en la Comunitat: «Aunque se está avanzando por parte de los conductores en una mayor prudencia a la hora de conducir y se han mejorado las carreteras con mayor control nunca estaremos satisfechos mientras haya un sólo fallecido en carretera».

El delegado apeló a la «prudencia y al cumplimiento de las normas» de tráfico a los conductores que estos días festivos salen a la carretera. «Nos encontramos a mitad de los puentes de la Constitución y la Inmaculada, donde se prevé cuatro millones de desplazamientos por las carreteras valencianas».

Según resaltó Moragues, lo más importante antes de emprender un viaje por carretera es la planificación. En esta época del año, alerta la Delegación del Gobierno, es clave «informarse de las condiciones meteorológicas y disponer de neumáticos de invierno y sistemas que eviten los deslizamientos en zonas montañosas».