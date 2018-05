Montón abre la puerta a frenar la prohibición de derivar pacientes a Manises Usuarios en el Hospital de Manises, la pasada semana. / damián torres La consellera se enroca en que el hospital carece de permiso para operar del corazón pese al informe de la Sindicatura que dice que sí lo tiene DANIEL GUINDO Miércoles, 23 mayo 2018, 00:41

valencia. La decisión de la Conselleria de Sanidad de prohibir la derivación de pacientes al Hospital de Manises para ser operados del corazón, como recogió LAS PROVINCIAS la pasada semana, desató las reacciones tanto de médicos como de usuarios, que vieron en esta medida un freno a la libertad de elección que tienen reconocida por ley los ciudadanos para escoger un determinado centro sanitario. Sin embargo, y tras las informaciones de este diario, la titular del departamento, Carmen Montón, abría ayer la posibilidad a frenar este veto y permitir que, de nuevo, los pacientes de otros departamentos puedan recibir atención cardíaca en el citado centro hospitalario.

Aún así, la consellera insistió ayer en que el Hospital de Manises (público de gestión privada bajo el modelo de concesión) «no tiene autorización para realizar este tipo de cirugía», pese a que la auditoría de la Sindicatura de Comtes realizada en 2017 en el centro sanitario, y correspondiente al periodo comprendido entre 2009 y 2011, refleja lo contrario, como también apuntó este periódico el sábado.

Sin embargo, y pese a todo ello, Montón señaló ayer que, si el hospital solicita la citada autorización, se evaluaría para confirmar si cumple los requisitos para poder concederle el permiso. En esta línea, la consellera recalcó que es el departamento que dirige, a través del servicio de acreditación, «quien debe dar esa autorización de funcionamiento para la actividad quirúrgica cardiaca y el Hospital de Manises no la tiene porque no la ha solicitado». La auditoría de la Sindicatura, por contra, recoge literalmente: «hemos comprobado la existencia de la oportuna petición de autorización realizada por el concesionario a la conselleria, así como la autorización de ésta para cada una de las subcontrataciones -una de ellas es cirugía cardiaca-». Sí reconoce también que en el caso de cirugía pediátrica consta la «oportuna petición cursada» pero, en ese momento, no se disponía de la autorización correspondiente».

Consumidores, médicos y pacientes creen que se coarta la libertad de elección de los usuarios

Sin embargo, Montón insistió: «Ni el Hospital de Manises ni la subcontrata que aloja el centro sanitario han pedido nunca autorización y no tienen autorización para realizar cirugía cardiaca». Por tanto, y ante esta situación, apuntó que «lo que estamos haciendo es establecer el consiguiente expediente y requerir al hospital». «Hay que normalizar la situación y, sobre todo aquello que no está autorizado se debe cesar de inmediato la actividad», agregó. «De momento, estamos en el camino de que cese la actividad y si el Hospital de Manises considera que debe pedir la autorización, se estudiaría si cumple los requisitos», resumió.

Situación exclusiva

Esta situación «sobrevenida», según Montón, se ha producido porque «se confía en que las anteriores administraciones hicieran bien su papel; y entendemos que las cuestiones que están autorizadas hasta la fecha han seguido el cumplimiento establecido de la norma y entendemos que así las anteriores administraciones lo han tenido que hacer». También descartó que se hayan detectado otras áreas que se encuentren en una situación similar.

Sin embargo, llama la atención que no haya sido hasta ahora cuando Sanidad ha detectado esta supuesta falta de autorización, ya que llega cuando en el centro llevan cerca de ocho años practicando intervenciones de estas características tanto a pacientes del propio departamento, como a otros llegados desde áreas distintas, ya sea por derivación desde sus respectivos hospitales o por ejercicio de la libertad de elección de atención especializada que tienen recogida por ley los ciudadanos.

Respecto a la segunda circunstancia por la que quedan excluidos determinados pacientes, en el ámbito sanitario consideran que la decisión va en contra de los usuarios, ya que se puede ver cercenado el derecho a elegir la atención en virtud del decreto que permite la libre elección de atención especializada en la Comunitat. Este veto no ha sido bien recibido por las asociaciones de consumidores consultadas, como AVACU o la Unión de Consumidores, ni por el Defensor del Paciente, que incluso tachó la medida de «golpe dictatorial». El Colegio de Médicos de Valencia también cree que vulnera el derecho de libre elección.