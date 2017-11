Casi la mitad de los usuarios de Cruz Roja no puede pagar el comedor escolar Menores atendidos por Cruz Roja en una de las meriendas. / lp La entidad alerta de las dificultades de la infancia: uno de cada diez niños atendidos por la ONG no hace alguna de las tres comidas diarias y la mitad pasa frío en casa DANIEL GUINDO VALENCIA. Jueves, 30 noviembre 2017, 00:55

Sensibilizar a las administraciones públicas y a la sociedad en general. Ese es el principal objetivo que persigue el informe presentado ayer por Cruz Roja sobre la situación de la infancia en vulnerabilidad social en la Comunitat, documento que presenta un panorama poco alentador sobre la realidad de los más pequeños atendidos por los voluntarios de la institución.

El exhaustivo informe detalla que, por ejemplo, el 39,7% de las familias que recurren a Cruz Roja asegura que no puede pagar el comedor escolar para los más pequeños, diez puntos por encima de la media estatal. Por ello, aquellos niños que, por algún motivo, no haya alcanzado la cobertura pública de comedor escolar gratuito (un grupo cada vez menor, reconocen) reciben ayudas económicas puntuales por parte de la entidad para que las familias puedan hacer frente a ese gasto o, directamente, les proporcionan alimentos para comer en casa. Al respecto, el estudio aporta otro dato significativo: el 15,9% de los escolares atendidos por Cruz Roja de entre 12 y 14 años perdió la beca de comedor.

En relación al ámbito educativo, el informe recoge también que, por ejemplo, el 42% de los alumnos que atiende Cruz Roja no dispone del material adecuado para estudiar, necesidad a la que la ONG respondió entregando más de 4.000 paquetes de material didáctico y libros el pasado año. Además, en casa, uno de cada diez lamenta que no tiene un lugar tranquilo donde estudiar. El 32% asegura, asimismo, que no puede cumplir con las normas de asistencia, puntualidad y disciplina en los centros educativos, y entre el 40 y el 46% nunca realiza actividades extraescolares. Sobre sus relaciones en los colegios, prácticamente la mitad de estos niños en riesgo de exclusión apunta que ha recibido algún insulto en el último mes, y uno de cada tres ha sido golpeado y/o ignorado por sus compañeros, dejándolo solo en el recreo. Uno de cada tres (de entre 12 y 14 años) reconoce que anda «con malas compañías». Centrado en el ámbito alimenticio, el documento de Cruz Roja refleja que uno de cada diez escolares atendidos no realiza de forma regular una de las tres comidas principales del día (normalmente el desayuno), una cifra muy superior a la media nacional (el 16%); mientras que uno de cada cuatro merienda habitualmente en las instalaciones de la entidad, en la mayoría de los casos en el marco de los talleres de refuerzo educativo y hábitos higiénicos que impulsa la organización. «Estos datos ponen de relieve una de las manifestaciones más claras de la privación o carencia material relacionadas con la pobreza infantil: la alimentación insuficiente o inadecuada», indicaron. Además, la mitad asegura que pasa frío en casa en invierno (la entidad ayudó económicamente a más de 2.000 familias abonando sus recibos en los suministros) y, por ejemplo, el 43% admite que no tiene capacidad económica para ir al dentista. El 12,5% carece de juguetes y el 15,2% de libros o cuentos.

El estudio se basa en 340 encuentras llevadas a cabo entre los más de 5.400 niños de entre 8 y 14 años atendidos a través del programa de Promoción del éxito escolar de Cruz Roja Juventud y, con los resultados del informe, la entidad busca «mejorar esta intervención, contribuir al diseño de políticas de atención a la infancia y dotar al colectivo de mayores oportunidades para el futuro».