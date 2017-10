Los misteriosos colombianos de la guerrilla Jueves, 26 octubre 2017, 00:36

Una de las conversaciones claves del sumario para la fiscalía es la grabación que se produce en el inmueble de Conde Salvatierra. Soler pregunta a Rachid:«¿Cuándo lo vas a hacer?». El confidente le responde: «Pero es que el trabajo no lo hago yo, ¿sabes? No lo hago yo, yo no soy tan tonto, lo hará la gente, los colombianos y yo... estaré donde tengo que estar, en mis cositas...» A esto, Soler le interpela: «¿Lo de la casa también lo hacen los colombianos?», y Rachid contesta: «no, el trabajo lo hace el otro equipo y ya está, ¿de acuerdo?». En varios momentos del diálogo, el empresario, al parecer, da el sí al plan.

Los colombianos son otro de los misterios de este caso. El policía que declaró ayer intuye que son de esa nacionalidad por su apariencia física. En teoría, Rachid había contratado a exguerrilleros colombianos para que ejecutaran el plan. Incluso se habló de negociar también con un enfermero para que posiblemente sedar a la víctima.