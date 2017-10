La Mesa por la Libertad hará aportaciones a la ley plurilingüe

El portavoz de la Mesa por la Educación en Libertad, Vicente Morro, pidió ayer a los partidos que conforman el Pacto del Botánico una reunión «para poder realizar aportaciones a la proposición de ley de plurilingüismo que han presentado» al considerar que la pueden «enriquecer para beneficio de todos los valencianos». La entidad, que representa a buena parte del sector concertado y privado de la educación valenciana, señaló que «es positiva la apuesta por aumentar la autonomía de los centros a la hora de elegir el modelo lingüístico a impartir», aunque también pidió que se aclaren «algunos puntos» del texto. A su vez lamentó que no se haya dado participación al ámbito de la enseñanza concertada durante su elaboración.

La organización recordó además que el cambio de planes del Consell supone «un triunfo de los valencianos, de su presión y de su movilización en diferentes ámbitos» que ha provocado que se redacte «un nuevo marco legislativo que esperemos que sea enriquecido y mejorado en el trámite parlamentario», además de permitir la participación de «familias, docentes, patronales y sindicatos». Cabe recordar que la mesa fue muy crítica con el modelo del decreto de febrero.

Por otro lado, en la reunión mantenida esta semana la Mesa analizó «la incertidumbre de miles de familias valencianas que hasta ayer no sabían si tenían o no beca de comedor o a cuánto correspondía». La organización añadió que «con las ayudas sociales no se juega» y tildó de «inaceptable» el retraso acumulado. Por último pidió a Educación que no se vuelvan a repetir estas demoras y se prioricen las ayudas sociales sobre otras medidas.