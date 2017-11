Mendoza critica la falta de iniciativa del edil de Compromís Viernes, 24 noviembre 2017, 00:31

El concejal del grupo municipal popular Alberto Mendoza criticó ayer la falta de iniciativa de Grezzi respecto a la filtración de exámenes. «Primero, no se ha incluido ningún punto sobre la investigación interna por la filtración de las preguntas en el examen de inspectores y segundo, no se ha dado ninguna explicación convincente de lo sucedido». «Además, no se ha tomado la decisión de paralizar el ingreso de los aprobados pese a que ha quedado en entredicho el principio de igualdad en la prueba de selección. Es una falta de respeto a todos aquellos que se presentaron depositando sus expectativas en la prueba», denunció.