Medio Ambiente refuerza la señalización para prevenir incendios forestales EFE VALENCIA. Domingo, 27 agosto 2017, 00:31

La Conselleria de Medio Ambiente ha reforzado la señalización en materia de prevención de incendios forestales en los montes de la Comunitat, instalando elementos metálicos de precaución con una ilustración de aviso del riesgo en sustitución de los existentes en mal estado y otros nuevos en determinadas áreas donde se ha considerado necesario intensificar la presencia del mensaje. Además, se ha creado una nueva señalización para los paelleros donde se alerta de las restricciones de uso.

En todo caso, el Consell recomienda no dejar residuos después de pasar el día en el monte o tras estar de acampada y depositarlos en contenedores o papeleras. Si es necesario hay que llevarlos en el coche y tirarlos a la vuelta a casa. Los vidrios y latas pueden producir un incendio, advierte la conselleria, y en especial, las colillas deben apagarse bien y nunca tirarse al suelo. También se pide estacionar en los lugares indicados y, si no existe zona de aparcamiento, no hacerlo sobre vegetación seca o muerta.