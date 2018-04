Los médicos, en busca de presidente LP Las críticas por posibles vinculaciones con los sindicatos subyacen en el proceso de elecciones del colegio profesional LAURA GARCÉS Valencia Lunes, 30 abril 2018, 20:27

res candidatos optan a presidir el Colegio de Médicos de Valencia, entidad que representa a miles de profesionales. Mercedes Hurtado -opta a la reelección-, Mayte Lázaro y Agustín Navarro encabezan los carteles que el próximo jueves, 3 de mayo, se medirán en las urnas colegiales. Cada uno presenta unas iniciativas y con ello una visión del colegio y los objetivos que de salir elegido quiere alcanzar. En sus entrevistas con LAS PROVINCIAS, apuntan propuestas y explican qué les mueve a presentarse. Además, en las declaraciones de los candidatos salen cuestiones que durante este proceso de elecciones han generado críticas: relación con los sindicatos y la situación con las corredurías. Todos son claros cuando mencionan estos asuntos.

Mayte Lázaro asegura que «los medios y los fines» de sindicatos y colegio «son completamente distintos. Por eso nuestra candidatura no está participada por ningún sindicato en concreto». La doctora Lázaro asegura que están «a favor de los sindicatos, de todos.

Pero cada uno debe hacer su papel». A su juicio «lo que debería hacer un sindicato es fomentar la participación democrática de todos los médicos y no convertir el colegio en un sindicato porque al final parece una lucha de sindicatos».

La jornada electoral será el 3 de mayo de nueva de la mañana a 21 horas

A lo largo de sus declaraciones, Mercedes Hurtado también hizo referencia a estas cuestiones. Lamenta afirmaciones referentes a que el colegio «está secuestrado por los sindicatos o las corredurías». Explica que en todas las candidaturas hay gente trabajadora y como tal estamos afiliados a los sindicatos» y considera que «hay una parte profesional y una laboral. Donde no llegue el colegio lo hacen los sindicatos. Lo que no hay que hacer es pisarse las competencias y que no se conviertan unas elecciones de un colegio profesional en unas sindicales».

«El colegio no puede estar gobernado por un sindicato». Es una de las afirmaciones que Agustín Navarro deslizó durante su entrevista. Recalcó que esta es una cuestión que su equipo «tenemos claro. Somos independientes y estamos constituidos por un equipo de profesionales de alta cualificación científica. Todos somos clínicos. Todos trabajamos diariamente en nuestra profesión ».

Correduría de seguros

El otro asunto que surgió en algún momento de las tres conversaciones que LAS PROVINCIAS mantuvo con los candidatos fueron las referencias a la correduría de seguros de la institución colegial.

Así, en sus manifestaciones la doctora Mayte Lázaro lo mencionó cuando lamentó que «no conocemos los contratos que se han externalizado» y a ello añadió que ha sido testigo en las asambleas de que «hay médicos que han pedido los contratos establecidos con corredurías y no se los han facilitado. El colegiado no sabe con transparencia dónde va su dinero».

El doctor Agustín Navarro cuestionó acciones que a su juicio han hecho perder al colegio «la independencia» y a continuación apuntó que no «pueden ir empresas externas a gestionar el colegio».

Añadió que mirarán «que tipos de contratación se han hecho porque hay uno que nos ha llamado la atención, y ha sido publicitado por la red, que «hay una contratación para una correduría de seguros y una empresa legal con un contrato que dura hasta 2024. ¿Cómo han podido comprometer las siguientes legislaturas más allá de si salen ellos?».

La candidatura que resulte elegida regentará la entidad durante cuatro años

También Mercedes Hurtado mencionó este asunto a lo largo de su conversación. Aseguró que el colegio «tiene una correduría como podríamos tener a otra. No tengo ningún interés personal ni familiar en la que tenemos». Comentó también que son el tercer colegio más importante de España «y eso es goloso para las corredurías. Lo que hay que hacer no es vender el colegio, sino negociar». Y aseguró que con la que se contrató es con la que «hemos negociado más ventajas para el colegiado y es la que tenemos, como podría ser otra». La candidatura que resulte ganadora se situará al frente de la gestión del colegio de médicos para un periodo de cuatro años. El próximo jueves, entre las 9 y las 21 horas, las urnas estarán a disposición de los colegiados.

Preguntas a los candidatos 1. ¿Por qué se presenta? 2. ¿El principal objetivo? 3. Su propuesta estrella es... 4. ¿Qué le pedirá a la Administración? 5. La primera medida que adoptará ¿es? 6. ¿Qué les dice a los médicos para que le voten? 7. ¿Cómo cree que percibe la sociedad a los facultativos?

Mercedes Hurtado. / Irene Marsilla

Mercedes Hurtado | Oftalmóloga «Si quieren limitar los mandatos, los limitaremos»

Trayectoria Titulación: Estudió Medicina en la UV, 1980-86. Trabajo: Oftalmología en el Hospital La Fe de Valencia. Docencia: Tutora de residentes en La Fe, examinadora EBO, colaboradora docente en la Universitat de València. Ayuda internacional: Su currículum incluye la participación con una ONG en un programa en República Dominicana.

Mercedes Hurtado asegura que acude a las elecciones con un equipo cohesionado que entre sus propuestas incluye la creación de la oficina de atención a la mujer médico y un aumento de las becas para los médicos jóvenes.

1. Somos un equipo cohesionado, renovado. Hemos convertido al colegio en un colegio útil, le hemos dado visibilidad. Lo hemos hecho durante cuatro años. En ese tiempo se lanzan las cosas y empiezan a funcionar, pero implementarlo necesita cuatro años más.

2. Mantener lo que estamos haciendo; la oficina de atención social, es una propuesta que empezó en 2015, entonces lleva poco tiempo y queremos seguir implementando. Seguir con la formación continuada de los médicos, hemos implementado becas para los residentes jóvenes y queremos ampliar a ayudas en el extranjero y aumentaríamos la dotación de las becas.

3. La oficina de atención a la mujer. El proyecto que llevamos tiene su contenido debido a que ha habido una feminización de la profesión aúna un colectivo heterogéneo y las mujeres, que cada vez somos más. Faltan políticas de conciliación y queremos ver cómo ayudar, dar voz al colectivo femenino.

4. Colaboración en estudios de la población en cuanto a médicos y algo que llevo cuatro años pidiendo, un pacto por la sanidad. La sanidad no puede ir cambiando cada vez que cambian los políticos. Hay que seguir una línea, tenemos que ser largoplacistas. Debemos tener una política sanitaria que perdure.

5. Son tantas. Lanzar la oficina de la mujer médica, aumentar las becas para la formación jóvenes. Continuar la relación con la universidad; hemos estado en mesas de salud de la UPV, estamos en contacto con la UV, con la Católica. Estuve hablando con representantes universitarios de la necesidad de revisar baremos para las oposiciones.

6. Que conservamos la ilusión, que nos presentamos con un equipo renovado y con muchas ganas y queremos seguir haciendo cosas; cuatro años son pocos. Tiene que haber continuidad al menos de ocho años. Luego, veremos, porque queremos llevar a una asamblea si quieren que se limiten los mandatos y si lo quieren los limitaremos.

7. Creo que perciben la profesión muy bien con carácter general. Pese a que a que muchas veces hay campañas que no sabes de dónde salen con un poco de desprestigio, noticias que crean alarma en la sociedad y el doctor Google también hace mucho daño. Pero el médico tiene unos estudios, está preparado para actuar según la lex artis.

Mayte Lázaro. / Damián Torres

Mayte Lázaro | Psiquiatra «Transmitimos aire fresco. No nos ata nadie»

Trayectoria Titulación: Medicina en la UV, 1982 y Criminología, también en la UV, 2014.. Trabajo: Psiquiatra en la Unidad de Salud Mental Pere Bonfill. Postgrado: Doctora en Psiquiatría por la UV en 1996 y Máster en Medicina Legal y Forense, UV 2006. Reconocimientos: Mejor trabajo de investigación 'Consecuencias Neuropsicológicas del consumo de drogas'. Sociedad de Psiquiatría de la Comunitat, 1995.

Mayte Lázaro concurre a las elecciones a la presidencia del Colegio de Médicos apoyándose en su independencia. Asegura que la primera medida que adoptará si gana es felicitar la participación y la segunda realizar una auditoría a la gestión actual.

1. Un grupo de compañeros me propuso liderar una candidatura convencidos de que podía ser parte de la solución a los problemas del colegio. Y porque el médico no vive el colegio como algo próximo y nosotros pensamos que debe defender los intereses de todos los colegiados.

2 y 3. Transparencia y que lo que pagamos sirva para algo, que revierta en todos los sectores del colegio, no sólo de unos pocos. Mi principal objetivo es transparencia e independencia; no queremos estar atados a nadie; eso supone contraprestación como ha venido ocurriendo no sólo por las juntas que preceden, también por otras candidaturas que se presentan. Recoger la sensibilidad específica de cada uno de los colectivos, un papel activo para el médico jubilado, no puede quedar relegado a un club social. proponemos una comisión de seguimiento y apoyo para el médico enfermo. Otra propuesta estrella son los MIR, que están olvidados por el colegio.

4. Interlocución. Que escuche a los médicos, que son los que conocen las necesidades de la población, de su centro de salud, hospital... Que lo conoce es quien trabaja con el paciente. Por eso insisto en que nuestra candidatura es plural, llevo un representante de cada una de las secciones médicos y todos trabajando. Ninguno liberado, ni con significación política ni sindical.

5. Felicitar la participación los médicos que vayan a votar. Lo segundo que haremos será una auditoría para ver cómo están las cuentas porque hasta la fecha no nos han dado información. No conocemos lo que cobra cada miembro de la directiva. No conocemos los contratos que se han externalizado.

6. Que llevamos una candidatura que hace siglos que no se ha visto, que somos médicos como ellos. Me avalan mi perfil profesional, mi experiencia en la Administración, sindical y docente. Y he sabido rodearme del mejor equipo. Transmitimos aire fresco, no llevamos mochilas. No nos ata nadie.

7. La sociedad lo percibe como el garante de su salud. Pero por circunstancias ajenas a la voluntad del médico muchas veces esta imagen se desvirtúa y es el que recibe las críticas al sistema sanitario, a las listas de espera; el que recibe las agresiones y las frustraciones por no disponer de los medios técnicos necesarios para mejorar la salud del ciudadano.

Agustín Navarro | Urgencias «Mi partido político es la profesión»

Trayectoria Titulación: Especializado en medicina familiar y comunitaria. Trabajo: Médico de Urgencias del Hospital Universitario Casa de Salud de Valencia. Puestos: Durante varios años presidió la Sociedad de Medicina de Urgencias de la Comunidad Valenciana. Formación: Entre sus logros académicos destaca un máster en dirección de organizaciones sanitarias por Esade.

Agustín Navarro quiere «devolver» al colegio transparencia y funcionalidad, así como conseguir integrar a todos los profesionales. En su conversación señala que han redactado un programa con 25 puntos.

1. Para devolver al colegio la posición que ha tenido y recuperar su característica de defensa de la profesión y la sociedad. Un colegio es una corporación de derecho público para defender la profesión y que la profesión, que llega a los pacientes, se ejerza de forma correcta.

2. Devolver al colegio un nivel de transparencia. Integrar a todos los profesionales dentro del colegio. Últimamente se han sentido un poco desafectados respecto a la colectividad profesional. Queremos que la institución vuelva a integrar a todos. Somos casi 15.000 y hay gente que se ha ido desencantando por las juntas anteriores, con las que no se han sentido representados.

3. Básicamente transparencia y devolver la funcionalidad que el colegio tiene. Hemos redactado un programa de 25 puntos que hemos trabajado con mucho cariño, lo hemos trabajado como si fuera un contrato de gobierno y uno de los puntos ya se ha cumplido: lo hemos registrado ante notario .

4. Colaboración, entendimiento, participación, comprensión. Estamos para colaborar. No somos Administración, ni políticos. Somos profesionales por eso lo más importante es la colaboración. Nosotros podemos dar opiniones, información y sugerencias. La que arbitra las políticas sanitarias es la Administración Mi partido político es la profesión.

5. Democratizar el colegio. Queremos poner urnas en todos los hospitales y hacer un concurso público de proveedores, no queremos contrataciones de forma unilateral, sino un concurso público para que los servicios que pueda tener el colegio estén arbitrados por una oferta, no por intereses de terceros.

6. Vamos a devolver al colegio el prestigio que se merece y a situar la profesión en el lugar que le corresponde. Vamos a luchar contra el intrusismo, las malas prácticas y a crear una comisión sobre pseudociencia. Vamos a averiguar y evitar que se creen falsas expectativas o curaciones milagrosas.

7. En general, bien. Nadie me ha manifestado que los pacientes estén desencantados con ellos. Muchas veces están desencantados es con la organización y el sistema, No quiero culpabilizar con ello a nadie, pero la demanda asistencial es importante y hay que dar solución a esto con los recursos adecuados.