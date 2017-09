«Las matrículas se han reducido un 50%» Lunes, 11 septiembre 2017, 00:02

Junio, julio y agosto son los tres meses del año en los que más prácticas de conducir realizan los alumnos, pero este año en la Autoescuela Sella no ha sido así. Daniel Sella, propietario del centro de formación, asegura que el volumen de prácticas se ha reducido un 60 por ciento este verano. En consecuencia, a nivel económico la autoescuela lo ha notado «enormemente», porque los alumnos deciden no realizar prácticas si no saben cuándo se van a examinar, afirma Sella.

Otra de las consecuencias de la huelga ha sido la reducción de hasta un 50 por ciento en las matriculaciones. «La gente no quiere empezar a prepararse para obtener el permiso de conducción si saben que no van a tener una continuidad», explica el empresario valenciano.