Massoni considera un reto retratar a Rita Barberá Luis Massoni, en su estudio. / Santiago Relanzón El pintor asegura que el proyecto basculará sobre la personalidad efusiva y capacidad dialéctica sin desvelar si la vestirá de rojo Entregará el cuadro de la exalcaldesa en diciembre de 2018 LOLA SORIANO Lunes, 20 noviembre 2017, 00:22

valencia. Luis Massoni es un artista de renombre y con veteranía sobrada, pero asegura que está entusiasmado con el encargo de retratar a la exalcaldesa de Valencia, la fallecida Rita Barberá. Habrá que esperar a diciembre de 2018 para descubrir el resultado, que es la fecha tope para entregar el proyecto al Ayuntamiento, que posteriormente incluirá el cuadro en la galería de los alcaldes.

Massoni confiesa que llegó a rechazar hasta en cinco ocasiones un encargo municipal para retratar al rey emérito Juan Carlos I «porque no era posible posar», pero en esta ocasión, ha hecho una excepción. «La tradición nos enseña que los retratos deben hacerse del natural, encarando al modelo vivo. Así lo hice con el ex ministro Antonio Asunción para el Ministerio del Interior. El nuevo encargo, con la modelo ausente, es un difícil reto del que confío salir airoso. Quiero buscar la excelencia y estar a la altura», indica. La familia le ha entregado alrededor de cuarenta fotografías y Massoni explica que «cada rostro es irrepetible y el objetivo es que fijándome en el individuo no repetible aparezca el ser humano, la humanidad».

Massoni agradece que la familia de Rita Barberá le haya confiado el retrato. «Su hermana Asunción consultó a un colaborador del Ayuntamiento y este a la vez preguntó a un anticuario, Martín Ochoa, que es muy amigo mío y le remitieron a mí», explica el pintor. El mismo día que la portavoz familiar acudió al estudio de Massoni se concertó el encargo.

El artista asegura que conoció a la alcaldesa circunstancialmente, ya que «me saludó en una exposición en el Ateneo Mercantil en la que yo participé sobre el año 1996. Otra vez fue antes de entrar en un pleno municipal. Varios vecinos le transmitimos un problema del barrio que atendió con mucha corrección».

Luis Massoni detalla que «conocí a Rita Barberá por sus obras». En cuanto a la personalidad que transmitió en sus 24 años al frente del Consistorio, destaca su transparente extroversión. Y el pintor añade que para caracterizarla «tendré que bascular entre dos extremos: su carácter expansivo y su capacidad dialéctica y su dureza parlamentaria».

El artista añade que «ha sido 24 años alcaldesa y merece un tratamiento y una atención especial. El declive de Rita Barberá fue muy triste y merece una atención y una reflexión porque tuvo un final que nos lastimó en contraste con el éxito de tantos años».

A la pregunta de si la pintará con un traje rojo, Massoni responde que «el contexto del cuadro me irá dictando los colores. Cuando a Cezanne le preguntaban por su color preferido, respondía que la armonía general del cuadro. El auténtico pintor no hace ascos a ningún color». Como todavía no ha comenzado el encargo no tiene decidido si el fondo será monocolor, con algún elemento arquitectónico o tal vez algún símbolo como podría ser la Reial Senyera.

En cuanto a los pintores clásicos que sitúa en el Olimpo de los mejores retratistas menciona sin lugar a dudas y por ese orden a Jan Van Eyck; Tiziano y Velázquez. «Son tres faros por los que siempre debo guiarme», añade el pintor que firmará el cuadro de la exalcaldesa Rita Barberá.