Marzà obvia al TSJ y ordena iniciar el curso sin retocar su modelo lingüístico

JOAQUÍN BATISTA valencia. Martes, 11 julio 2017, 01:06

Las instrucciones de inicio de curso, que recopilan las indicaciones necesarias para el funcionamiento de los colegios, dejan entrever que de cara a septiembre no se retocará el modelo lingüístico. Dicho de otra manera, pese a la suspensión cautelar del decreto del que emana el nuevo sistema, las escuelas aplicarán los niveles Básicos -castellano como lengua base-, Avanzados -valenciano como principal- e Intermedios -en los que las dos anteriores más o menos se equilibran-. El documento también desliza que no se volverá a la normativa anterior, la de 2012.

En cuanto estas modalidades afecten a la Primaria el mayor peso de la lengua autonómica implicará más exposición al inglés, y dará pie a la obtención de títulos oficiales de idiomas de manera automática al finalizar la etapa, opción que no se ha desarrollado para los Básicos.

La suspensión se fundamenta en el «daño irreparable» que puede causar la norma a los derechos de los recurrentes -Diputación de Alicante, sindicato USO y asociación Defensa del Castellano, que denunciaron la discriminación del alumnado de niveles Básicos- y, concretamente, a parte de los estudiantes, en relación a la diferente acreditación de los idiomas. Unos 200 colegios ya aplicarán en septiembre los nuevos niveles en Primaria, pues el decreto da la opción de adelantarse al calendario general. En la mayoría sólo afectará a Infantil, donde no hay distinto peso del inglés en función de la modalidad escogida. También desaparece la convivencia de dos programas lingüísticos en una escuela, pues el nuevo modelo obliga a aplicar el mismo a todo el alumnado.

El citado documento se encuentra en fase de borrador y hoy se presentará a los sindicatos docentes. Según explicaron fuentes de la conselleria, de momento no se prevé trasladar ninguna instrucción adicional a los centros sobre el alcance de la suspensión cautelar, por lo que no habrá más opción que ceñirse a estas. Salvo sorpresa mayúscula, no habrá cambios en este sentido en la negociación sindical.

Las instrucciones coinciden con lo dicho por Marzà tras conocer el varapalo judicial y el informe de la Abogacía, que se puede resumir en la máxima de que no cambia lo ya aplicado y que el auto se cumple no desarrollando el decreto. Es decir, se interpreta que queda paralizado más que suspendido, que es el término literal que utiliza el TSJCV.

El borrador no hace mención a normativas de carácter lingüístico. Ni al decreto tumbado ni tampoco a las que regulaban el modelo anterior, el de 2012. En cuanto a los proyectos lingüísticos, donde se recoge en qué lengua se vehicula cada asignatura, las instrucciones dicen que los centros de Infantil y Primaria aplicarán aquellos que tengan autorizados por la conselleria y que las diferentes áreas de Primaria se impartirán en base a estos y conforme a lo establecido en el decreto de currículum de la etapa. ¿Y cuáles son los aprobados por el departamento? La web de Educación aclara la duda, pues se puede consultar esta información sobre cualquier centro. En Infantil son los que emanan del decreto suspendido (niveles Básicos, Avanzados e Intermedios), y lo mismo pasa en Primaria con los 200 centros citados. En el resto continúan los programas anteriores en los cursos no afectados aún por el calendario de implantación, que avanza progresivamente.

Todos los centros tuvieron que adaptar su proyecto lingüístico a la filosofía del decreto a finales de marzo, antes de la decisión judicial, y elegir uno de los niveles, que fue validado por la dirección general correspondiente en las semanas siguientes. Defensa del Castellano y USO ya anunciaron que pedirán al tribunal que se aplique completamente la suspensión cautelar.