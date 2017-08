MALDITOS INVERTEBRADOS

LA VALENCIA QUE YO HE VIVIDO

Hoy en día, cuando ya no se puede escribir vieja, ni gordo, ni cojo, da gusto poder poner un titular como el que hoy preside estos recuerdos. Lo hago con un poquito de rabia, sin rencor, pero todavía con coraje. Y lo hago en recuerdo de un examen que padecí hace casi seis décadas, cuando yo era uno de los cientos de escolares que cursaban enseñanza en un colegio religioso y luego tenían que ir al Instituto a revalidar, convalidar o como ahora se diga, con el fin de dejar constancia oficial de que habían sido eficazmente desasnados.

¡Aquellos eran exámenes, adolescentes de ahora! Aquellos eran exámenes de verdad, de los de quedarte pasmado ante profesores vestidos de impecable chaqueta y corbata, catedráticos de barba blanca y malas pulgas inconfundibles... Me detengo por misericordia, por no asustar. Pero bastará decir que aquellas pruebas oficiales en el Instituto San Pablo, el de la calle de Xàtiva, eran serias y sesudas. Me conformo con decir que se llamaban Exámenes de Estado.

En efecto, era el Estado el que comprobaba tu insolvencia. Los colegios religiosos enviaban a las víctimas después de una profunda selección. Ni que decir tiene que a lo largo del curso había una preparación que no solo era de materias y contenidos, sino de arduo matiz psicológico. Durante meses, los pobres alumnos eran bombardeados con la ácida lluvia del esfuerzo y conducidos a la gran prueba bajo duchas escocesas de temor a unos examinadores que no conocían la piedad.

Ni el que suscribe ni los demás corderos del rebaño sabíamos quién era don Blas Pérez, el ministro de Educación, desde luego Nacional, de aquellos tiempos. Pero en busca del éxito de cada orden religiosa frente a las rivales, los colegios programaban un año de santo temor y sus alumnos eran preparados, seleccionados y cribados como si el tribunal -¡porque había tribunal, pipiolos míos!- fuera a presidirlo el propio ministro...

Los corderillos eran conducidos a las aulas por un claustro y unas escalinatas con altos zócalos de cerámica antigua. Los barandales eran de forja y los pasamanos de madera labrada. Era, exagero poco, como subir a un tribunal de la Inquisición. El ganado lanar había sido advertido de que solo tenía que llevar un bolígrafo y una ración de coraje. Ni que decir tiene que los avisos y advertencias sobre las 'chuletas' habían comenzado meses antes y se habían hecho obsesivos la semana anterior: un papelín cualquiera, una formulita en la palma de la mano equivalían a la expulsión del Paraíso de la Ciencia, la condenación del verano, el desprestigio de toda una institución fundada por un santo siglos atrás.

Los pupitres de madera crujían, el aula era inmensa. A la hora convenida, en respetuoso silencio, cientos de pupilos indefensos quedaron alineados como gallinas en el ponedero. Cuando sonaron unas palmas secas, varios bedeles que se nos antojaron siniestros comenzaron a repartir los folios blancos y unas papelinas donde iba escrita la sentencia de muerte: el tema del examen. Que en este caso era escueto e indubitable: «La locomoción en los invertebrados. Modalidades. Anélidos. Miriápodos. Crustáceos. Arácnidos».

El Planeta Azul entero se me vino encima de golpe y porrazo. Recordé a mi abuelo y el llanto asomó a mis ojos. José Emilio Puche Esquembre fue durante muchos años miembro activo de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas y escribió no pocos artículos en los periódicos de la República para celebrar el Día del Árbol y fomentar el sacrosanto respeto a las plantas y los insectos. ¿Por qué, Dios mío, nunca hice bastante caso a sus largas peroratas sobre las maravillas de la Creación? ¿Por qué no leí a tiempo sus cariñosas disertaciones sobre los cilios del ciempiés y las patas de las arañas?

¿Por qué, en fin, saqué en aquel examen un maldito uno y medio?