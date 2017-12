La Comunitat toca todos los premios

Apenas pasaban unos minutos de las 11 de la mañana cuando un cliente habitual de la administración Colp de Sort de Dénia asomó la nariz por el despacho. Mientras, en la tele, Nazaret Blanco y Yanisse Alexandra apuraban su tabla tras entrar en el 'salón de la fama' de los Niños de San Ildefonso repartiendo nada menos que seis premios apenas una hora después de que las bolas de la Lotería de Navidad echaran a rodar en el Teatro Real. «Hoy aquí no toca nada», afirmó el agorero jugador una vez pasada la vorágine inicial. Pero erró. Tanto como que unos minutos después la cantinela lotera entonaba el 00580, 'sólo' un quinto premio y apenas 48.000 euros vendidos por Colp de Sort, pero un premio al fin y al cabo. Porque si ayer hubo alguna tónica en el sorteo de la Lotería de Navidad para la Comunitat, además del fulgurante arranque, fue que la región no se llevó una millonada, pero rozó el pleno de premios. Sólo un cuarto y un quinto pasaron de largo por la región, que acarició el resto de los premios, incluido (al menos) un décimo de Benetússer y que acabó la mañana con 86 millones salpicando la región, una edición mucho más generosa que en los tres últimos años, cuando el botín de la fortuna osciló entre los 37 y los 52 millones.

El podio de la fortuna este año ha sido para uno de los cuartos, el 13378, y los más de 33 millones repartidos en Vinaròs y Castellón. Sobre todo en el municipio más al norte de la región, agraciado con 31 millones. Salió de la administración número dos, con premiados tan dispares como un club de natación, el colegio Jaume I, la escuela de personas adultas La Llibertat o la pizzería San José. En Vinaròs se alza uno de los símbolos el sorteo: un humilde quiosco del que salieron nada menos que dos quintos premios, el 58808 y el 00580 (este ha sido el año de los números feos). «Ni te imaginas la alegría», es de lo poco que alcanzaba a decir la abrumada quiosquera, Teresa López, entre flashes y cámaras.

La Comunitat se lleva 34 millones más que en 2016 y sólo un cuarto y un quinto pasan de largo

De norte a sur recorrió ayer el reguero de millones la Comunitat. El otro epicentro se situó en Catral. Hasta aquí viajó el tercer premio, el 06914 (otro número 'tuerto'), que aterrizó con 27,5 millones en el municipio alicantino. Y las supersticiones, o más bien los símbolos, sí hicieron aquí de las suyas. Pese a que la 'mano inocente' de la fortuna fuera la del presidente de la Cofradía del Santísimo Rosario y La Purísima, la patrona del pueblo. «El 8 no nos tocaba nunca y hemos cambiado al 4, que a mí me gustaba especialmente porque es el día de mi cumpleaños», explica José Antonio Zamora. Para concluir entre risas: «¡Y nos ha traído suerte!».

Símbolos

Un baño de millones para más de 200 familias de la entidad religiosa. Y otra vez los símbolos en Rafelbunyol, con un pellizquito de 2,5 millones del mismo número: un cliente habitual de los loteros presionó a la administración para que eligiera el 06914, la fecha de la boda de su hija. ¡Y que vivan los novios!

De los premios grandes, el segundo también quiso acordarse de la Comunitat. Muy testimonial, con medio 'kilo' del 51244 repartido entre Oropesa, Mislata, Carlet y Alaquàs. Eso sí, algo más de un millón de euros acabaron en Catarroja, en plena artería del municipio como es el Cami Reial.

¿Y el Gordo? Decir que el 71198 pasó de puntillas por la región es casi ser generoso. Pero que se lo digan a Neringa Bertolite, una inmigrante lituana que ayer bebía directamente de una botella de champán a las puertas de la administración de lotería de Benetússer en la que compró el único décimo agraciado en la Comunitat. 400.000 euros gracias «a la fecha de nacimiento de mi hija mayor», explicaba la afortunada en la calle, entre abrazos de sus vecinos. Un subidón de alegría para ella, pero nada comparable a los más de 500 millones que aterrizaron en Vilalba (Lugo). En números comprados por los profesores del colegio Insua Bermúdez (47 millones repartidos por las aulas), o en el bar Cascudo, donde por la tarde todavía seguía la fiesta: 10 décimos del Gordo tenían la 'culpa'.

El pleno de premios, aunque no tanto en millones, que rozó la Comunitat, con algo de cada número elegido, se escapó sólo por dos 'escalones'. El segundo de los cuartos, el 61207, el último en salir pasada ya la una de la tarde, voló entero a Candás (Asturias). Lo mismo pasó con el 37872, uno de los ocho quintos premios, que se marchó de un suspiro a Lebrija (Sevilla). Por «la bendición del dinero» quedaron especialmente contentos en el municipio sevillano los integrantes de la hermandad de Los Gitanos, que repartió 10,2 millones de euros.

Parafraseando el dicho futbolístico de 'no hay rival pequeño', que no hay premio menor, por muy de 'hojalata' que sea, se demuestra con las millonadas que los quintos premios trajeron a la región. Si no que se lo pregunten a los vecinos de Castellón. Hasta la capital de la Plana se deslizó el 24 982. Enterito el quinto premio y 10,2 millones a la factura de la suerte. «Ha estado muy repartido entre diferentes asociaciones, como la Peña Valencianista de Betxí, la Encomienda de Fadrell -entidad agrícola-, un bar de Nules...», recordaba en declaraciones a Efe el lotero, Vicente Cubedo, con su despacho en pleno centro de la capital castellonense.

¿Poco dinero da un quinto? Que lo pregunten a partir de ahora en la Pobla de Farnals. Allí estalló el 05431 (¿quién va a seguir vendiendo el 'cuento' de los números bonitos frente a la mera probabilidad?), con una 'pedrea' de décimos en Alaquàs, Alberic y Mutxamel (unos 60.000 euros en cada lugar) y una hecatombe de alegría en la Pobla de Farnals. Seis millones de la mano de la Asociación de Amas de Casa del municipio y tan repartido como comprobar que se vendieron en papeletas de 2,40 euros. «Aquí hay mucha gente a la que le hace falta. Por lo menos, ¡pasaremos unas navidades más lujosas!», sonreía una de las integrantes de la entidad.

Y un quinto más, esta vez con destino en el interior de Valencia. A Utiel se fue el 03278 (¡otro número precioso!, irónicamente hablando...), la mejor pesca jamás lograda por el Black Bass, un club de pesca del municipio. Casi tres millones para los integrantes de la asociación. «Compraremos más cosas para pescar y alguna barca», señalaba uno de los afortunados, con la afición por bandera.

Y los otros cuatro quintos premios del elenco de la Lotería de Navidad 2017, representaron a las mil maravillas el espíritu del 'muy repartido', eso que siempre se dice el día del sorteo. El 58808, el 18065, el 00580 y el 22253 llevaron entre 160.000 y 640.000 euros a Manises, Benidorm, Alzira, Algemesí, Ondara, Manuel. Quart, Paterna, Onda, San Vicente del Raspeig, Albaida, Alcossebre, Burjassot... y así hasta cerca de medio centenar de municipios donde se descorcharon botellas de champán y se derramaron lágrimas de alegría.

El sorteo también sirvió para consagrar la categoría de mitos de dos de las administraciones más afamadas de la Comunitat. La número tres de Manises, «la administración más afortunada de España», hizo ayer gala del apodo que ellos mismos emplean en su página web. Cuatro quintos premios salieron de sus ventanillas.

Otro tanto con Lotería Castillo, la innovadora administración de Alaquàs que lo mismo revoluciona la localidad escondiendo décimos por todo el pueblo que reparte en este último sorteo tres quintos premios y un segundo, hasta tres millones de euros. Y no menos histórico fue el día para la administración número 1 de Benidorm, con tres quintos premios vendidos que alegraron a muchos oriundos y viajeros de la capital del turismo de España.