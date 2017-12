«El 8 no caía y pasé al 4»

valencia. La Cofradía Santísimo Rosario y Purísima de la Ermita de Catral repartió la mayor parte de los 27,5 millones del tercer premio de la Lotería de Navidad (06914), 35 series y 350 decimos, lo que han supuesto cerca de los 17,5 millones de euros.

Los boletos fueron comprados a la administración número 1 de la localidad, 'La Esperanza', que también repartió décimos en ventanilla e, incluso,distribuyó una pequeña parte por correo a distintos puntos de España. En total, la oficina de lotería de Catral vendió 27,5 millones.

En declaraciones a EFE, el presidente de la cofradía, José Antonio Zamora, destacó que unas 200 familias forman parte del colectivo, por lo que el dinero ha sido «muy, muy repartido».

«Es como si nos hubiese tocado a nosotros mismos», aseguró el lotero de Rafelbunyol

Explicó que este año decidió cambiar el número a jugar, que solía terminar en 8 por coincidir con el día de la patrona, la Purísima, para pasar a acabar en 4, por ser el de su cumpleaños. «El 8 no nos tocaba nunca y hemos variado al 4, que me gusta a mí especialmente porque es el día de mi cumpleaños», dijo Zamora entre risas antes de exclamar: «Ha traído suerte». «Estamos muy contentos porque ha tocado a casi todo el pueblo, a muchas familias. Nos hacía mucha falta y va a ayudar mucho», recalcó. Zamora, que es profesor de instituto en Torrevieja, indicó que el número también se vendió a otros vecinos que no son de la cofradía.

La administración número 1 de Rafelbunyol distribuyó cinco series del tercer premio y repartió de esta forma 2'5 millones. La entidad, gestionada por dos generaciones de la misma familia durante los últimos 30 años, se convirtió en el epicentro de la alegría en la localidad apenas unos minutos después de comenzar el sorteo.

«Es la primera vez que repartimos un premio de Navidad», explicaron entre lágrimas Fernando y Amparo, madre e hijo, y gerentes de la administración. «Es como si nos hubiese tocado a nosotros mismos, hemos rezado mucho para que la suerte llegue a Rafelbunyol porque hace mucha falta».

Fue un vecino el que presionó a los administradores para que se hicieran con el 6.914. La que hoy es una muy codiciada cifra, era por entonces tan solo la fecha de la boda de su hija. «Lo intentamos traer en 2016 y no fue posible. Lo recibimos en septiembre y para octubre ya se había acabado».

Muchos fueron los vecinos que se acercaron a celebrarlo a las puertas de la administración, entre ellos una joven pareja que jugaba tres décimos por ser el 14 de septiembre la fecha del nacimiento de su hija. «La pequeña nos ha traído la suerte», señaló Susana. También Encarna era una de las primeras en llegar hasta la calle Mayor, pese a solo jugar un décimo tenía claro que «vamos a tener que repartir mucho el dinero, porque tengo siete nietos y cuatro hijos». Fueron solo algunos de los afortunados de Rafelbunyol, una localidad que por sorpresa ayer, amaneció rica.