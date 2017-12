«Esta vez hemos pescado la suerte» Raúl Garijo, un agraciado del Club Black Bass de Utiel. / lp Uno de los premios reparte 2,4 millones entre los miembros, familiares y amigos de una asociación de pescadores de Utiel J. A. MARRAHÍ Sábado, 23 diciembre 2017, 01:21

valencia. Lanzaron la caña y ha picado un buen pez. El de la fortuna. Júbilo y abrazos reinaban ayer entre los miembros del Club Black Bass de pesca de Utiel, una asociación de unos setenta integrantes agraciada con 2,4 millones de un quinto: el 03278. Parte de ese dinero se ha quedado entre los aficionados y sus familias, pero también han regalado ilusión a decenas de vecinos que compraron alguno de los décimos o papeletas. «Esta vez, hemos pescado millones», bromeaba su presidente, Emilio Valero.

El milagro de los peces y los euros lo obró la administración 2 de lotería, en la calle Canónigo Muñoz. Arrancó en 1948 como despacho de quinielas y es una de las más antiguas de Valencia. El local vendió 45 series del número agraciado, de las que 40 fueron para el club de pesca y las otras cinco, repartidas en ventanilla.

Carlos Alarcón, empleado e hijo de la dueña, estaba exultante: «Hoy he visto a gente llorar de alegría y eso es impagable». El negocio lotero ya besó la suerte en 1998, con un cuarto premio de Navidad. En 2001 vendieron un segundo y en 2006, hace más de una década, la fortuna llegó con el Niño. «Ya teníamos ganas de volver a dar alegría en el pueblo», confesó Alarcón.

A Raúl Garijo, directivo del Black Bass y empleado de la ONCE, esa alegría le llegó, curiosamente, vendiendo cupones en la misma calle de la administración. «Me pareció escuchar el número por la radio, pero al principio no estaba seguro. Cuando vi que salía la lotera loca de alegría, ya me di cuenta de que nos había tocado», rememoró.

Garijo se lleva a casa 9.600 euros de ese bendito 03278. «Pero también se llevan pellizcos mi madre, mis dos hermanos y muchos buenos amigos», describió. Sus proyectos de agraciado son «pagar cosas que se deben, como las letras del piso, quizá algo para la barca, igual un motor... Ya veremos», esbozó llevado por la emoción.

El presidente del Black Bass (perca negra) desgrana cómo ha sido el reparto de fortuna desde la asociación, creada en 2002 y actualmente con 75 miembros: «La mitad del premio ha sido repartido en décimos y la otra mitad, en papeletas, con lo que también ha ido mucho dinero a gente de fuera del club». Sus 10.000 euros serán para «unas buenas Navidades y ya veremos que más...». Y es que, este año, la perca negra tiene escamas de oro.