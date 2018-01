«Es lógico que aún aumente la expansión del virus»

La curva que describe la evolución del virus de la gripe entre los valencianos marcó ayer un descenso, pero los expertos aseguran que dado el momento en que nos encontramos «lo lógico es que aún aumente la expansión del virus», según señaló la doctor Rosario Menéndez, jefa del servicio de Neumología del Hospital La Fe. Recalcó al respecto que hay que tener en cuenta que el actual es el momento habitual de «la oleada de ascenso» en el camino que suele tomar el virus más popular del invierno.

La experta aseguró que por los datos de que se dispone hasta el momento la patología «no está siendo especialmente virulenta este año», si bien no dejó de insistir en la importancia de la vacunación.

El boletín epidemiológico publicado ayer descubre que un elevado porcentaje de los afectados, el 94,4%, de los afectados por el virus de la gripe son ciudadanos que no se han vacunado. El índice de vacunación era en torno a un 2% superior la última semana del pasado diciembre. En este valor se apoyó la conselleria para señalar que no tenía constancia de que el tratamiento preventivo que se ha distribuido para esta campaña no esté protegiendo del virus circulante.

El grupo de población más afectado son los niños de entre cero y cuatro años. Les siguen los menores de entre cinco y 14 años.

De hecho, como ya dio a conocer ayer LAS PROVINCIAS, el doctor Fernando García-Sala, presidente de la Sociedad Española de Pediatría Hospitalaria y Atención Primaria aseguró que desde el inicio de este mes la incidencia de la gripe entre los niños ha aumentado un 14%.