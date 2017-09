Lluvias más virulentas con las medidas antirriadas pendientes

«Mi prima intentó salvar a mi tía del agua, pero no lo consiguió»

El 12 de octubre se cumplirán diez años de una de las mayores catástrofes naturales que se recuerdan en la Marina Alta: la riada del Girona. A todos los vecinos de la comarca se les quedó grabado en sus retinas cómo el desbordamiento del río, de poco más de 33 kilómetros de cauce, provocó la caída del puente de Beniarbeig, dejó anegadas cerca de 1.200 casas y 1.500 coches destrozados a su paso por Ondara, Els Poblets o El Verger. Fue en este último municipio donde la riada se llevó la vida de una mujer de 89 años.

«Fue horroroso», afirma María José Mullor, presidenta de la Plataforma Ciutadana del Riu Girona y sobrina nieta de Encarna Sánchez, la mujer fallecida hace ahora diez años que era conocida como 'la 'tía Encarnació'.

Mullor recuerda que en el momento de la riada la su tía estaba con su hija en casa de la calle Divina Aurora, a escasos metros del río: «era una persona mayor y privada, había que ayudarla para moverse. Mi prima intentó salvar la vida de mi tía subiéndola a la segunda planta pero no lo consiguió y no pudo salvarla; para ella fue muy duro». Según Mullor, fue el choque entre el cauce del río y el fuerte oleaje del mar el que produjo el retroceso del agua del Girona y la avalancha que causó el desastre. Su casa, a la vera del río, fue una de las cerca de 400 afectadas por la riada en El Verger: «fue una día que no se me olvidará en la vida», asegura.

Los días previos ya había llovido pero «eran las típicas lluvias torrenciales». A las 9.30 horas empezó a preocuparse pues el nivel del río Girona subía por segundos. Hora y media después, el agua anegó su jardín y María José ya tenía la maleta preparada para irse. Su marido estaba en el pueblo y cuando iba a volver a casa, el agua ya le impedía el paso por los puentes, por lo dio un rodeo para poder llegar. Mullor y su familia dejaron la casa poco antes de mediodía y antes de salir, pudieron ver «horrorizados» cómo un muro se desmoronaba en segundos debido a la fuerza del agua, árboles, cañas, coches y muebles que arrastraba.

Mullor asegura que en ese momento pasó mucho miedo: «estaba descontrolado, me temía lo peor». Lograron abandonar su casa y una vez el temporal cesó, volvió y«el agua llegó hasta tres metros y anegó la planta baja».

Diez años después, Mullor y muchos de sus vecinos siguen viviendo con miedo cada vez que llueve con intensidad, «hay niños que todavía tienen miedo cuando llueve», apunta. El zona del río frente a sus casas está plagado de vegetación, a diferencia del tramo que pasa por el centro urbano. El consistorio tiene permiso para mantener limpia esta última zona, pero las más apartadas, como la de la casa de Mullor, no se permite arrancar ni una hoja. Frente a su casa las cañas se cuentan por decenas incluso han crecido diferentes variedades de árboles tras la riada