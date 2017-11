El PP llevará al Constitucional la Ley de la Huerta al incluir expropiaciones Terrenos de huerta en la comarca de l'Horta. / irene marsilla La normativa que tramita el Consell permite que los agricultores trabajen tierras de otros que estén abandonadas o sin cultivar varios años I. DOMINGO VALENCIA. Martes, 28 noviembre 2017, 00:30

«Confiscatoria» e «inconstitucional». Así calificó ayer el grupo popular en Les Corts la Ley de la Huerta impulsada por el Consell y que mañana y el jueves se debatirá en el parlamento valenciano. Por ello, si se aprueba en los términos en los que está redactada, los populares anunciaron que llevarán el texto legislativo al Tribunal Constitucional (TC).

Dos son los aspectos denunciados por los populares. Por un lado, el proyecto de ley permite la expropiación de terrenos cuando no se hayan cultivado durante un periodo superior a dos años consecutivos, salvo que esté justificada la inactividad (artículo 26 de la normativa). Por otro, promueve arrendamientos forzosos, lo cual «fomenta la sustitución de la agricultura tradicional por agricultores vinculados a este gobierno», señaló el secretario general del PP en Les Corts, Luis Santamaría, que ofreció una rueda de prensa con la portavoz de Medio Ambiente y Vivienda, para explicar que presentarán 65 enmiendas al texto del Consell.

Así, la futura Ley de la Huerta establece que será el Ejecutivo valenciano quien acuerde «la declaración de incumplimiento de la función social del uso de la tierra» y que el organismo gestor de la Huerta de València será quien gestione los arrendamientos o cesiones temporales de uso.

Además, para los populares, se trata de una norma que frenará el desarrollo del área metropolitana de Valencia porque «no se podrá construir nada nuevo ya que los suelos urbanizables donde se podía prever un desarrollo sostenible no se desarrollarán y, por lo tanto, se disparará el precio de la vivienda». Según Santamaría, el texto «no incorpora la voz de los agricultores». «Nos resulta curioso que una norma que viene a proteger a la huerta no preste atención a quienes son los principales protagonistas», dijo.

Por ello, el grupo popular solicitará la retirada del proyecto de ley recogiendo las aportaciones que haga la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA) porque «no se pueden imponer cargas nuevas a los agricultores si no aseguramos la viabilidad de las explotaciones». En este sentido, explicaron que van a solicitar la elaboración de un informe de viabilidad de las explotaciones, un plan de desarrollo agrario y que se pacte con las organizaciones agrarias las compensaciones económicas que sobrecargaran a los agricultores.

El 65%, sin ayudas

Los populares denunciaron que la ley dejará fuera de las ayudas al 65% de los agricultores de Valencia y su área metropolitana ya que sólo podrán acceder los agricultores profesionales, los que reciben 50% de sus ingresos por esta vía y «se olvidan de los propietarios de los terrenos y de los agricultores jubilados».

También advirtieron que no se incluya ninguna medida relativa al agua. Por ello, el PP incluirá una enmienda que recoja el derecho del agricultor al agua para poder hacer viable las explotaciones. A ello, Elisa Díaz sumó la extrañeza por el hecho de que sea la Consellera de Vivienda quien haya impulsado el texto en vez de la de Agricultura. «No sabemos si no es que no ha querido o no se le ha consultado», apuntó.

Tras este anuncio llegaron las reacciones por parte de los grupos de la oposición. Así, desde Compromís, la diputada Graciela Ferrer aseguró que el anuncio del PP «no es más que un nuevo despropósito, proporcional a su incompetencia a la hora de proponer medidas para la revitalización agraria». A su juicio, «como no tiene proyecto para conservar la huerta, intentan levantar fantasmas y dar miedo».

Mientras, el diputado socialista y portavoz de Vivienda en Les Corts Rafa Briet, replicó al PP que ni el Consell Jurídic Consultiu ni la Abogacía de la Generalitat han puesto objeciones a la Ley de la Huerta. Para Briet «el PP es el único responsable de que hoy tengamos una huerta que necesita de las acciones de la administración para protegerla, ponerla en valor, dinamizar su actividad agraria y al agricultor».