Llamamiento para voluntarios Reparto de comida del Banco de Alimentos. / irene marsilla La entidad dirigida por Jaime Serra prevé llenar su almacén con 1,4 millones de kilos de comida en tres días El Banco de Alimentos necesita colaboradores para su gran recogida D. GUINDO Martes, 14 noviembre 2017, 00:14

valencia. Los próximos 1, 2 y 3 de diciembre, el Banco de Alimentos celebrará su tradicional Gran Recogida, en la que cientos de voluntarios, y con la colaboración de los principales supermercados y centros comerciales, llevarán a cabo la principal acción de la entidad en la recepción de comida no perecedera. Sin embargo, el responsable de la entidad, Jaime Serra, está preocupado porque, en esta ocasión, la cantidad de voluntarios previstos para esta acción es significativamente inferior a la de años anteriores. «De momento, tenemos confirmados entre 1.000 y 1.200, aproximadamente, pero necesitaríamos el doble». En concreto, la tarea consiste en que los voluntarios se reparten esos tres días por la mayor parte de los supermercados de la provincia de Valencia. A las puertas, informan a los clientes de la iniciativa y les invitan a participar aportando alimentos no perecederos, aunque este año Serra teme no poder cubrir la expectativas y llegar a los cerca de 1,4 millones de kilos de comida recogida el pasado ejercicio. Por ello, resalta que, los interesados, pueden contactar con la entidad a través del teléfono 96 276 01 28.

Por otra parte, este portavoz recuerda que «todavía hay miles de personas en la Comunitat que lo están pasando mal» y que el Banco de Alimentos atiende a casi 54.000 personas al mes, unas 2.600 de ellas en la ciudad de Valencia.