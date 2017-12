La lista de espera en dependencia sigue atascada después de un año Protesta de dependientes a las puertas de Les Corts. / Juan J. Monzó La atención profesional de los afectados sin prestación propiciaría la creación de cerca de 8.300 nuevos empleos en la Comunitat DANIEL GUINDO Valencia Lunes, 4 diciembre 2017, 22:11

Acabar con las listas de espera en el ámbito de la dependencia es uno de los grandes objetivos marcados por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas; un propósito que, al menos durante el último año, no está alcanzando el ritmo que había proyectado. El departamento que dirige Mónica Oltra arrancó fuerte la legislatura y, entre finales de 2015 y el año pasado, consiguió reducir la cantidad de solicitantes sin ayuda en más de 15.000 personas (de una bolsa de unos 46.000 dependientes sin prestaciones). Sin embargo, en este ejercicio el ritmo ha sufrido un brusco frenazo y la lista de espera sigue prácticamente atascada en los 30.000 contabilizados a finales del pasado año. El aluvión de nuevas solicitudes es el principal argumento que emplea el departamento para justificar este atasco, así como la falta de personal, como esgrimía la propia vicepresidenta el pasado mes de febrero. Sin embargo, el ritmo en la concesión de nuevas ayudas también se ha ralentizado en comparación con el ejercicio anterior.

Por otra parte, terminar con la lista de espera en la Comunitat, además de suponer una considerable ayuda a las familias afectadas, podría permitir la creación de cerca de 8.300 nuevos puestos de trabajo de profesionales dedicados a la atención a este colectivo, según los datos que maneja la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales. Eso sí, siempre y cuando la tendencia actual de primar las prestaciones para los cuidadores familiares no siga incrementándose en la región. En cifras absolutas, y a fecha 2 de noviembre de este año, la Comunitat cuenta con una lista 29.416 dependientes que no están beneficiándose de las ayudas previstas en la ley. El 1 de noviembre del año pasado esta bolsa ascendía a 31.524. Por tanto, en todo un año, apenas se ha reducido en poco más de 2.000 personas. Bien es cierto que, en ese mismo periodo se han registrado más de 20.000 nuevas solicitudes de personas que aspiran a percibir las ayudas, aunque no todas ellas tienen por qué cumplir con los requisitos que marca la normativa para optar a las prestaciones. De hecho, en ese mismo periodo, la cifra de nuevos beneficiarios de ayudas se ha incrementado en algo menos de 7.000.

La situación vivida el año anterior es distinta. Entre el 28 de octubre de 2015 (la fecha más aproximada al periodo analizado) y el 1 de noviembre del ejercicio pasado, la lista de espera se redujo en casi 14.500 personas (cantidad que multiplica por siete el dato de los últimos doce meses), aunque las nuevas solicitudes registradas no alcanzaron las 8.000. En este periodo, la cifra de nuevos beneficiarios superó los 10.000 dependientes, lo que supone un 45% más de los datos registrados en los últimos doce meses.

El aluvión de nuevas solicitudes y un ritmo de concesión de ayudas menor lastran el proceso

Sobre estas cifras, además, hay que tener en cuenta los dependientes fallecidos, tanto los que perciben alguna prestación como los que están en lista de espera. En el primer caso, y según los datos del Gobierno central, mueren en la Comunitat, de media, más de 500 al mes, mientras que en el segundo se superan los 200 fallecidos mensuales.

Desde la conselleria destacaron que el sistema de atención a la dependencia de la Comunitat atiende actualmente a 59.478 personas. Durante octubre se resolvieron 1.147 expedientes. Desde el inicio de la legislatura, en julio de 2015, se han incorporado 33.430 nuevos beneficiarios al sistema de dependencia, como subraya la Generalitat. Igualdad subraya que las cifras «demuestran un acercamiento al objetivo de reducir el número de personas pendientes de atender que había al inicio de esta legislatura y que alcanzaba las 45.000 personas».