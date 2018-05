El PP denuncia que el libro blanco de los ciclistas prometido por Puig está vacío Vicente Betoret asegura que «los ciclistas valencianos solo reciben silencio del Consell» EFE VALENCIA Domingo, 6 mayo 2018, 14:53

El portavoz adjunto del Grupo Popular en Les Corts Valencianes, Vicente Betoret, ha denunciado este domingo que el libro blanco de los ciclistas que presentó Puig hace nueve meses «está vacío porque el Consell no ha hecho nada para mejorar la seguridad de los ciclistas, demostrándose que solo era propaganda pero ninguna acción real de prevención».

El portavoz 'popular' ha indicado mediante un comunicado que «la provincia de Valencia es la tercera provincia donde más accidentes con ciclistas se registran y Alicante la sexta. »Llega la temporada alta de los ciclistas con el buen tiempo y Puig sigue sin hacer nada de nada. Hace un año del accidente mortal de Oliva y las acciones son ridículas. No han hecho nada de lo que dijeron y la siniestralidad, lejos de disminuir, aumenta«, ha señalado.

Betoret ha denunciado que el pasado mes de enero realizó doce preguntas al Consell sobre medidas para mejorar la seguridad de los ciclistas en las carreteras valencianas y «no han contestado ninguna». «No tienen respuestas a nuestras preguntas, no saben responder porque no hacen nada pese a que Puig anunció un plan de choque para acallar las críticas ante el incremento de la siniestralidad de ciclistas en las carreteras valencianas y no ha hecho nada», ha manifestado.

El portavoz popular ha manifestado que «los ciclistas valencianos solo reciben silencio del Consell». «Puig ha dejado pasar un año en blanco, solo con acciones propagandísticas de cara a la galería. El libro del ciclismo está en blanco», ha agregado.

En los últimos años se ha incrementado el uso de la bicicleta en la Comunitat Valenciana, hasta el punto que se ha pasado de 3.500 a 10.000 ciclistas federados, lo que supone además unos 80.000 usuarios de bicicletas en la Comunitat. «Es necesario tomar conciencia y adoptar nuevas estrategias y medidas para reducir la siniestralidad. Dedicarse a gestionar de una vez».

Betoret ha remarcado que el PP propuso en Les Corts la creación de un Plan de protección y seguridad para ciclistas en la Comunitat Valenciana «que fue rechazado por los grupos del Botànic».