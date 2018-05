Una legión de barberos solidarios se suman al proyecto de Ever Dubon en Valencia Ever Dubon, con representantes de Cáritas Diocesana. / LP La iniciativa pretende recaudar fondos para la asociación Lloc de Vida, que ayuda a personas en riesgo de exclusión social JOAN MOLANO Domingo, 6 mayo 2018, 00:39

El barbero solidario de Valencia, Ever Dubon, ha reclutado para su proyecto benéfico a una legión de rapabarbas. El plan, de la mano de Cáritas Diocesana, consiste en recaudar la mayor cantidad de dinero posible para la asociación Buscant Alternatives-Lloc de Vida. Una entidad que, desde hace más de una década, acoge, orienta y forma a personas en riesgo de exclusión social.

Dubon, también conocido como 'Blaze The Barber', ha sumado a su causa a una quincena de profesionales valencianos que el próximo domingo 20 de mayo atenderán en la Academia Estylo Propio de Burjassot a todos aquellos «niños, jóvenes y caballeros» -sólo público masculino- que decidan pasarse por allí a cortarse el pelo, arreglarse la barba o afeitarse. A cambio, los clientes darán un donativo mínimo de 5 euros. Previamente tendrán que rellenar un formulario de registro -antes del 16 de mayo- para que se pueda organizar el servicio según horarios.

Ever Dubon peina a un cliente. / Instagram

«La cosa pinta bien», señala el afeitador, que enroló a sus colegas de gremio a través de las redes sociales: «Conozco personalmente a la mayoría y he seguido la trayectoria profesional del resto. Todos me dijeron que contara con ellos desde el primer momento para echar un cable a los que más falta les hace. Ahora, hasta que llegue la fecha del evento, continuaremos difundiendo la jornada solidaria por medio de algunas caras conocidas, para que la noticia llegue a más gente y puedan poner su granito de arena. Se necesita. Que todos tomen nota. ¡Toca ayudar!». Cuts&Roses, Brooklyn Barber, Adrián Lloris, Hall Star, Deluxe Barber Shop, Gentlemens, Paco Vanaclocha, José Navarro (Barber Car), Frankie Mustache, Monkey Barber Shop, BarbaMan, Erick Hair, Daniel Barber y Barbería Almenara, entre otros, conforman el amplio grupo de fígaros altruistas.

«Es algo muy bonito»

Ever, como contó el pasado mes de febrero a este periódico, busca con la iniciativa «devolver el favor» que Cáritas y Lloc de Vida le hicieron a él y a su madre, Irma, cuando aterrizaron hace doce años en Valencia huyendo de la violencia en Honduras. En uno de los centros de la asociación ubicada en l'Horta Nord la mujer recibió varios talleres de formación que le sirvieron para encontrar empleo como cuidadora de personas dependientes. «Al principio me sorprendió la iniciativa. Que Ever haya revertido el pensamiento sobre quienes le han ayudado y se vuelva solidario es muy bonito y una motivación para otros», comenta la religiosa Pilar Ros Gallent, presidenta de la entidad. «Sólo el hecho de que haya decidido promover esto me parece fenomenal aunque no pudiera al final aportar mucho», agrega. «No recibimos subvenciones, vivimos de donativos y de lo que aportan nuestros socios y amigos. Tenemos muy pocos recursos y trabajamos con los mínimos. Toda ayuda será mejor que bienvenida».

La presidenta de Lloc de Vida, Pilar Ros Gallent. / Lloc de Vida

Además de Pilar, en el Lloc de Vida trabajan 60 voluntarios. Estos se encargan de impartir formación laboral y diferentes cursos (de castellano, valenciano, habilidades sociales...) a las cerca de 4.000 personas procedentes «de más de 50 países diferentes» que cada año acuden al bajo ubicado en el número 50 de la calle Espartero de Burjassot. Quieren encontrar empleo, prosperar. «Tenemos poco, ya sabes cómo están las cosas, pero algo hay. Gracias a la labor de todos nuestros voluntarios y a su gran compromiso podemos colaborar con los demás», asegura.

La asociación abre sus puertas, «para todo el que lo necesite», de lunes a viernes a partir de las nueve y media de la mañana. «Quienes pasan por aquí nos comentan que se sienten muy a gusto y como en casa. Pero también comenzamos a ser un referente para aquellos que buscan personas para trabajar en sus hogares o atender a sus mayores, porque saben que cuidamos mucho la conducta y la preparación de quienes les proponemos», cuenta la presidenta antes de añadir que en el Lloc «acogemos y formamos con amor; tratamos a las personas con sencillez e inmenso respeto. Todos, sin excepción, son tratados por igual. No manejamos categorías como la de legales o sin papeles. Todo aquél que llama a nuestra puerta es porque busca una salida o alternativa y debemos tenderle una mano».