Un juzgado de Segovia archiva una acusación contra el perito del metro El juez aplica la 'doctrina Botín' al no existir acusación pública o particular y descarta llevar a Cortabitarte a juicio por la muerte de un maquinista A. CHECA Jueves, 7 septiembre 2017, 01:03

valencia. El exdirector de Seguridad de Adif Andrés Cortabitarte, perito en la causa del accidente del metro de Valencia, tiene una causa judicial menos en el horizonte. El juzgado de instrucción número uno de Santa María La Real de Nieva (Segovia) ha archivado la causa abierta contra el técnico ferroviario por la muerte de un maquinista al chocar su tren contra otro que estaba parado en Arévalo (Ávila) en marzo de 2010.

Tal y como consta en el auto del juzgado, la razón principal para que se archiven las actuaciones y se rechace abrir juicio oral a Cortabitarte es la aplicación de la llamada 'doctrina Botín'. Denominada así por aplicarse por primera vez en el juicio al difunto banquero del Santander, la doctrina judicial mantiene que, si no existe acusación por parte de la fiscalía, ni tampoco de perjudicados que ejerzan como acusación particular, no puede seguir adelante la acción penal contra un investigado. En el caso de Cortabitarte sólo se mantenía la acusación popular del Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (SEMAP).

«No se admite la apertura del juicio oral cuando únicamente se sustente en la acusación popular. Es decir, no se podrá llevar a juicio a una persona sin que exista acusación del fiscal y/o de la acusación particular», como subraya el auto judicial.

El archivo de la causa de Cortabitarte (perito sobre la seguridad de la Línea 1 en la causa del accidente de Valencia, cuestión criticada por la asociación de víctimas) se sustenta también en que el delito de homicidio imprudente «no protege un bien jurídico de naturaleza colectiva», sino que del delito existen «perjudicados u ofendidos». Cortabitarte estaba investigado como responsable de la seguridad de ADIF por el no funcionamiento del sistema de control de la velocidad en los trenes. El perito sí sigue investigado por el accidente del Alvia de Angrois en el que murieron 80 personas.