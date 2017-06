El juzgado archiva los pagos a la concertada que denunció Mónica Oltra La vicepresidenta del Consell, el viernes antes de valorar la petición fiscal. / EFE/Manuel Bruque El juez ni siquiera remite la causa al Tribunal de Cuentas como pedía el fiscal al estimar que «no hay perjuicio a los caudales públicos» A. CHECA/A. RALLO valencia. Miércoles, 7 junio 2017, 12:08

Carpetazo judicial a la denuncia presentada en 2014 contra los presuntos pagos irregulares de la Conselleria de Educación a centros de educación concertados y que capitalizó la entonces diputada de Compromís y hoy vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra. El juzgado de instrucción número tres de Valencia ha dictado el sobreseimiento provisional sobre una de las tres piezas investigadas, la que se refería al supuesto «pago indebido con fondos públicos de salarios de docentes de centros concertados en cantidades superiores a las acreditadas en el concierto educativo de estos centros, horas lectivas que al parecer no se habrían realizado de manera efectiva».

Esa es la denuncia que formuló la fiscalía, a instancias de los documentos presentados por Oltra y Compromís, tal y como recoge el auto del juzgado facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Sin embargo, como informó LAS PROVINCIAS a finales de mayo, el fiscal instó finalmente al juez a archivar el caso al no detectar indicios de delito. No obstante, el ministerio público sí consideró que la cuestión debía pasar a manos del Tribunal de Cuentas para determinar lo ocurrido y si existió «falta de diligencia exigida» por parte de los funcionarios de Educación que abonaron las horas.

Envío «innecesario»

Pero incluso este extremo es rechazado por el juzgado de instrucción número tres de Valencia. En el auto, el juez considera «innecesario» remitir el expediente a dicha jurisdicción. Como explica el juzgado, «la responsabilidad sobra la que puede pronunciarse ese tribunal es consecuencia de una conducta contraria a la ley y que origine un menoscabo en los caudales públicos, de forma que esta responsabilidad no concurre si se afirma que no ha habido tal perjuicio». O lo que es lo mismo, la no apreciación de delito por parte del ministerio fiscal hace inútil su pretensión de que el Tribunal de Cuentas indague nada, a juicio del juzgado.

La acusación de Oltra señaló a los centros educativos por cobrar más horas docentes de las que tenían realmente concertadas y puso en la diana a la Federación de Centros de Enseñanza de Valencia (Feceval), que fue considerada como investigada (como persona jurídica) al igual que su presidente, José Manuel Boquet. No obstante, la pieza separada en la que se encuadra la investigación sobre Feceval tiene que recibir aún pronunciamiento del juzgado, referente al pago como «liberados de la patronal» a personal de Feceval sin estar habilitados legalmente para ello. Esto es lo que afirmó en su día la denuncia capitaneada por Oltra pero que a finales de mayo el fiscal rechazó también, tras pedir al juez el sobreseimiento de esta cuestión.

La tercera cuestión sobre la que debe pronunciarse el juzgado es sobre la tercera acusación lanzada por la hoy vicepresidenta del Consell, que señalaba en su denuncia la existencia de profesores mayores de 75 años que figuraban como dados de alta en la docencia y cobraban por ello, sin realmente desempeñar un trabajo. La Fiscalía Anticorrupción también pidió al juzgado el sobreseimiento en este caso.

Otro caso pendiente

Otro caso educativo denunciado por Compromís sigue hoy en día en Fiscalía, pendiente de que el ministerio público tome una determinación. Se trata de una querella interpuesta esta vez por la diputada Isaura Navarro (estuvo también junto a Oltra en la denuncia de los pagos a la concertada) el pasado mes de marzo, según la cual la Conselleria de Educación, desde 2006 hasta 2014, habría estado pagando 1.800 euros netos mensuales a 22 empleados del Arzobispado que figuraban como profesores de religión en centros públicos, pero que no daban clase sino que en realidad trabajaban en las diócesis de València, Alicante y Castellón.