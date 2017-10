El Júcar-Vinalopó sigue parado casi cuatro años después de terminarse El trasvase del Tajo-Segura sólo transporta en un año 74 hectómetros de los 360 que habitualmente recibe la Vega Baja JUAN SANCHIS Valencia Lunes, 23 octubre 2017, 16:15

El trasvase entre el Júcar y el Vinalopó ha estado siempre rodeado por la polémica. Las obras concluyeron hace casi cuatro años con varios de retraso y desde entonces prácticamente se encuentra sin utilizar pese a haberse invertido cerca de los 400 millones.

El pasado año hidrológico (que finalizó el 30 de septiembre), los regantes recibieron 9 hectómetros cúbicos cuando el trasvase está pensado para trasladar hasta 80 anuales. En estos momentos se está a la espera de que los regantes lleguen a un acuerdo con el Ministerio sobre el coste del agua y la reglamentación del uso de la conducción. Pero el hecho es que en plena sequía el trasvase sigue paralizado y sin que el agua llegue al Vinalopó.

Por otro lado, tampoco están terminadas las obras de canalización previstas en el postrasvase y que dependen de la Generalitat. La Conselleria de Medio Ambiente prometió hace más de un año y medio que licitaría las obras, pero hasta el momento todavía se encuentran en pleno trámite administrativo.

El otro trasvase, desde el Tajo al Segura, se encuentra en una situación que los regantes no dudan en calificar de dramática. Durante el pasado año hidrológico, la cantidad aportada fue de 74 hectómetros cúbicos, cuando habitualmente suelen llegar unos 360. De esta forma, desde el pasado mes de mayo no ha llegado una gota de agua por la conducción. Con ello, la situación de los regadíos en el sur de la Comunitat es tan grave que, según los agricultores, si no llueve de forma inmediata se puede perder la cosecha de 21.000 hectáreas de cítricos.

El memorándum firmado en 2013 entre regantes, Estado y las autonomías de Castilla-La Mancha y Valencia redujo el límite de agua que podía recibir la Comunitat, de forma que cuando las reservas de los pantanos de Entrepeñas y Buendía no alcanzaran los 350 hectómetros cúbicos, se paralizarían los trasvases.

A todo ello hay que añadir los continuos recursos judiciales planteados por el Gobierno manchego contra cualquier trasvase en un intento de bloquear definitivamente la conducción.