200 jóvenes valencianos se ofrecen voluntarios para hacer compañía a mayores Mayores sentandos en un banco de Valencia. / j. monzó «No son ancianos ni residentes, son maestros de vida y es nuestra responsabilidad reconocer su valor», afirman DANIEL GUINDO VALENCIA. Viernes, 20 octubre 2017, 00:56

Todo arrancó en las Navidades de 2013. Alberto Cabanes, un vecino de Ciudad Real, descubrió la problemática de la soledad en las personas mayores tras conocer a Bernardo, un amigo de su abuelo, viudo y sin descendencia, y con el que comenzó a compartir charlas y vivencias. Menos de un año después nacía la ONG Adopta un Abuelo y hoy son más de 4.500 los jóvenes voluntarios que, en doce países distintos -y en 20 ciudades españolas-, acompañan a mayores solos en el marco de esta iniciativa solidaria que acaba de aterrizar en Valencia.

Buena parte de culpa de que este proyecto de apoyo a los mayores haya llegado a la capital la tiene el aluvión de solicitudes de jóvenes valencianos que no querían perder la oportunidad de colaborar. Hasta ayer, ya se habían contabilizado 167 solicitudes de Valencia y 45 más del resto de la autonomía «y eso que todavía no hemos llegado ni a Alicante ni a Castellón», apreciaron ayer fuentes de la entidad. La cifra, además, no para de crecer, puesto que es posible inscribirse a través de la web www.adoptaunabuelo.org. El principal objetivo del programa, apuntaron, es que los mayores se sientan escuchados, acompañados y queridos y que los voluntarios puedan obtener un aprendizaje continuo en experiencias y valores de sus abuelos. Como destacó Cabanes, «no son ancianos, ni residentes, son maestros de vida, y es nuestra responsabilidad reconocer su valor».

En un primer momento, y pese al aluvión de solicitudes, el proyecto arrancará en Valencia con la incorporación de 18 jóvenes de edades comprendidas entre los 18 y los 30 años en una residencia del distrito de Benicalap. Los voluntarios conocerán a los residentes mañana por la tarde. «Será un día emocionante en el que abuelos y nietos se conocerán por primera vez», apuntó el portavoz de la entidad. Antes de ese momento, los participantes recibirán un curso de formación inicial. La idea es que esta iniciativa de «enriquecimiento entre dos generaciones» se lleve a cabo durante un par de horas a la semana entre octubre a mayo, aproximadamente.

Sin embargo, el programa no se queda ahí, y los organizadores ya están en conversaciones con otras residencias para que la mayor parte de los voluntarios inscritos puedan también participar de esta iniciativa altruista; un programa que en sus tres años de vida ya ha recibido media docena de reconocimientos, como el Europeo a la Juventud en la vertiente de activismo social o el que otorga KPMG a proyectos que transforman la sociedad.