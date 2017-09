«Los jóvenes andan perdidos por falta de educación emocional» La psicóloga Silvia Congost es experta en autoestima y dependencia emocional. / lp Silvoa Congost insiste en la necesidad de deshacerse de esquemas mentales que perpetúan relaciones tóxicas de pareja I. DOMINGO VALENCIA. Lunes, 25 septiembre 2017, 00:39

Es una de las mayores expertas de España en dependencia emocional y regresa al Aula LAS PROVINCIAS (jueves 28, 19.30 horas, Ateneo Mercantil) para presentar su último libro, 'Si duele, no es amor'. Silvia Congost se adentra ahora en las creencias erróneas sobre las relaciones sentimentales.

-Este libro nace con el objetivo de repensar el amor. ¿Es un sentimiento idealizado?

-El amor es algo maravilloso, lo que nos lleva a idealizarlo y nos hace daño la idea del amor romántico con que nos han educado. El libro forma parte de mi tarea de difundir un modo más sano de entenderlo y de ser capaces de identificar en qué tipo de relación nos encontramos, para que podamos ser libres para decidir qué debemos hacer.

-«Me niego a aceptar esa idea absurda e irracional de que el amor conlleve sufrimiento», asegura en el prólogo de la obra.

-La mayoría de personas que están en una relación en la que sufren y lo pasan mal, la mayor parte del tiempo, lo tienen asumido como normal, creen que es lo que le pasa a todo el mundo, cuando la realidad no es así. Cuando estamos sufriendo, ya no queda nada de amor, nos encontramos más bien en una situación de desamor. Por eso es importante tener claro que en una relación de pareja nunca hay garantías, puede acabar en cualquier momento; nuestros sentimientos cambian y, si eso pasa, debemos aceptarlo e irnos con dignidad.

-¿Cómo detectamos si una relación es tóxica?

-Cuando estamos en una relación tóxica, hay algún momento en el que empezamos a pensar que tal vez estaríamos mejor sin esa persona. Ahí ya se abre una brecha que será muy difícil de cerrar. Cuando nos damos cuenta de que no podemos comunicarnos debidamente, miramos hacia direcciones opuestas, no recibimos del otro lo que necesitamos y empezamos a pedirlo una y otra vez sin éxito... O cuando no nos sentimos aceptados por como somos o, evidentemente, cuando hay maltrato físico o psicológico.

-Hace hincapié en las herramientas de la infancia, en el papel clave de la educación. ¿Debería existir una asignatura de educación emocional en los colegios?

-¡Sin duda! La labor debería empezar ahí. Nuestros modelos de referencia (nuestros padres) en general acostumbran a ser tóxicos porque no han sido educado en ese sentido. Si en la escuela les habláramos de ello, tendrían otra perspectiva y podrían cuestionarse si lo que viven en casa está bien o si puede ser diferente. Al no poder contrastar, lo de casa 'es lo normal' y lo que con muchas probabilidades acabaremos reproduciendo en el futuro.

-¿Cómo afrontan hoy el amor los jóvenes? La sociedad actual los refleja como más controladores hacia las parejas, celosos, etc.

-Sí, asusta un poco pero es cierto, es como si volviéramos atrás de nuevo. Están muy perdidos precisamente debido a esa falta de educación y que en casa no lo tienen tampoco muy claro. En la adolescencia es imprescindible que se les hable del amor y las relaciones sanas.

-Habla del miedo a la soledad. ¿Cómo influye a la hora de iniciar o mantener una relación? ¿Es el gran mal de nuestra sociedad?

-Sí, es uno de los principales motivos por los que permanecemos demasiado tiempo al lado de alguien. Sentimos que si no alcanzamos eso que se espera de nosotros, no vamos a ser nadie y no seremos capaces de seguir adelante. Viene por educación y por una parte más primitiva de nuestro cerebro, que recuerda que hace miles de años cuando uno era expulsado de la tribu eso podía significar la muerte. El cerebro relaciona quedarnos solos con el final y nos aterra, es como el peor peligro que debemos evitar a toda costa y preferimos tener alguien a nuestro lado sea cuál sea el coste, para no enfrentarnos a la tan temida soledad.

- Para deshacernos de una relación nociva es clave la autoestima. ¿Cómo la alimentamos?

-Lo ideal es realizar un proceso de crecimiento personal. Se trata de un viaje interior en el que podemos reencontrarnos con nosotros mismos, con nuestros miedos y vulnerabilidad, comprendemos por qué están ahí y adquirimos nuevas formas de relacionarnos con nosotros que sean más nutritivas y fortalecedoras. Nuestro diálogo interno y la forma en la que intentamos cubrir nuestras necesidades son la clave.

-¿Son una utopía las relaciones sanas en el amor?

-¡No, no, para nada! Las relaciones sanas, basadas en el amor, existen y son las que debemos buscar siempre. En el amor sano sientes que creces, que la otra persona te hace incluso mejor, que te da paz, tranquilidad, equilibrio, que miráis hacia la misma dirección, tenéis propósitos en común y podéis compartir vuestra vida. Esto existe, y por nuestra salud mental y física, no deberíamos quedarnos con nadie que no encaje con ello.