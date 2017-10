Javier Viciano, rector de la Universidad Internacional de Valencia (VIU), renuncia al cargo por motivos de salud Javier Viciano. / J. J. Monzó La vicerrectora de Ordenación Académica y Profesorado, Maite Ferrer, será la rectora en funciones hasta que se seleccione a un nuevo rector EFE VALENCIA Lunes, 23 octubre 2017, 12:02

El rector de la Universidad Internacional de Valencia (VIU), Javier Viciano, ha comunicado su renuncia voluntaria por motivos de salud, han informado fuentes académicas.

La vicerrectora de Ordenación Académica y Profesorado, Maite Ferrer, será la rectora en funciones hasta que se seleccione a un nuevo rector.

Javier Viciano seguirá vinculado al proyecto universitario de la VIU en calidad de Defensor Universitario y ha afirmado que se siente "muy orgulloso de haber desempeñado el puesto de Rector en la VIU en un momento tan apasionante como el que me ha tocado vivir".

"He encontrado un proyecto universitario incipiente, pero con mucho recorrido, y un grupo humano excelente tanto en lo profesional, como en lo personal. Soy un hombre afortunado por lo mucho que he aprendido y por las personas que he conocido", ha recalcado.

Durante los tres años que ha estado al frente del rectorado, Javier Viciano ha impregnado a la VIU de un espíritu propio, contribuyendo a hacer una Universidad mejor y en constante crecimiento, han resaltado las fuentes.

Viciano seguirá trabajando para la consolidación de la Universidad Internacional de Valencia desde una posición clave para la institución como es la de Defensor Universitario.