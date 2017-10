Javier Cervera, premio al mejor ingeniero del año George W. Bush y Javier Cervera, en el acto. / lp Vicepresidente y tesorero de la Asociación de Ingenieros Energéticos y delegado comercial en la Comunitat, Murcia y Baleares de Gas Natural Fenosa S. V. Lunes, 9 octubre 2017, 00:34

valencia. Javier Cervera, vicepresidente y tesorero de la Asociación de Ingenieros Energéticos, y delegado comercial en la Comunitat, Murcia y Baleares de Gas Natural Fenosa, ha sido reconocido con el Award al mejor Energy Engineer of the Year en la Región de Europa occidental, galardón que ha recibido en la 40 edición de la World Energy Engineering Congress, organizado por la Association of Energy Engineers, en la ciudad de Atlanta.

Cervera recibió el premio de manos del máximo representante y fundador de la asociación en 1977, Albert Thumann, y a su vez, recibió el reconocimiento del expresidente de los EEUU, George W. Bush.