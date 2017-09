Los investigados recusarán al ponente del metro por cercanía a las víctimas Víctimas del accidente del metro, durante una de sus muchas concentraciones en la plaza de la Virgen. / Irene marsilla Los ocho exdirectivos de FGV consideran que el magistrado Tomás y Tío no debe resolver el recurso a la Audiencia tras protagonizar un acto de apoyo a los afectados A. CHECA/A. RALLO VALENCIA. Domingo, 10 septiembre 2017, 00:39

Los ocho exdirectivos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) investigados por el accidente del metro que costó la vida a 43 personas y dejó heridas a otras 47 van a recusar al magistrado José María Tomas Tío, presidente de la sección segunda de la Audiencia de Valencia y encargado de resolver los recursos presentados por la fiscalía y la Asociación de Víctimas del Metro del 3 de Julio (AVM3J) contra el cierre de la investigación decretada por la jueza instructora.

Los investigados presentarán en los próximos días su escrito de recusación, basado principalmente en una cuestión: el magistrado preside la Fundación por la Justicia, entidad organizadora del Humans Fest, un festival que a comienzos de año acogió el estreno del documental 'La estrategia del silencio', película que critica la labor de la juez instructora y recoge los años de lucha de la asociación.

Los investigados alegarán que Tomás y Tío apoyó en la presentación del documental a las víctimas y criticarán que la obra contiene descalificaciones del trabajo del juzgado de instrucción número 21, que a finales de mayo archivó por segunda vez el caso esgrimiendo informes como el de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, cuyos expertos rechazaron que el accidente estuviera causado por el mal estado del convoy o falta de seguridad en la Línea 1. Víctimas y fiscalía estiman que debe reabrirse el caso para practicar otras periciales.

Imparcialidad comprometida

Como publicó LAS PROVINCIAS a finales de julio, Tomás y Tío, por ejemplo, manifestó en el acto: «No hay verdad sin la verdad de las víctimas». El magistrado reconoció sus palabras a este periódico y anunció que no se abstendrá como ponente en el proceso de valoración del recurso. Cree que la organización del certamen y su intervención no suponen motivos para alejarse de la resolución de la causa. «Mi imparcialidad no queda comprometida por lo que afirmé en la inauguración del festival», afirmó. Contextualizó sus palabras en un marco más amplio ya que durante el certamen también se trataron asuntos de otras víctimas como, por ejemplo, los refugiados. «Toda víctima tiene derecho a una respuesta desde la Justicia» y defendió su imparcialidad.

Los investigados pedirán a la Audiencia que aparte a Tomás y Tío por su afinidad con las víctimas, una de las partes que han recurrido el archivo de la investigación. En el recurso expondrán otro motivo para justificar la cercanía del magistrado ponente con la AVM3J. Señalarán que el juez fue propuesto por Ciudadanos para formar parte del Comité Jurídico Consultivo y que este partido firmó, junto a otras formaciones políticas, un documento de apoyo a la asociación de víctimas en mayo de 2015.

Otra sección de la Audiencia distinta a la segunda deberá resolver el escrito de recusación. Los investigados pedirán que se recabe algún vídeo o grabación del acto para constatar las palabras exactas de José María Tomás y Tío ante de la exhibición de 'La estrategia del silencio'.