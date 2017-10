El investigador Avelino Corma, premiado por el Gobierno de China

Avelino Corma, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto de Tecnología Química (ITQ), centro mixto de la Universitat Politècnica de València (UPV) y el CSIC, ha sido galardonado con el Friendship Award que otorga el Gobierno de China. La ceremonia de entrega tuvo lugar el pasado 29 de septiembre y contó con la presencia del viceprimer ministro chino Ma Kai, según informaron ayer fuentes de la UPV..

The People's Republic of China Friendship Award es el máximo reconocimiento que el Gobierno de China otorga a personalidades y expertos extranjeros que hayan realizado una destacada contribución al progreso económico y social del país. En su versión moderna, que se otorga desde 1991, cada año el State Administration of Foreign Experts Affairs de China selecciona a 50 expertos extranjeros para el premio.