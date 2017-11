Interior y Consell ignoran hace un año la creación de oficinas de denuncia de malos tratos Dependencia de denuncias. / lp Policías reclamaron la unidad especializada tras las quejas de víctimas pero no hay respuesta de Subdelegación del Gobierno ni de Igualdad A. CHECA Miércoles, 29 noviembre 2017, 00:52

valencia. «Se han llegado a dar situaciones en las que coinciden tres víctimas de violencia machista en una comisaría de distrito con un sólo policía para atenderlas. En tal caso sus opciones son: esperar durante horas, marcharse a otra dependencia policial, dejar la denuncia para otro momento o, en el peor de los casos, no denunciar». La queja fue lanzada hace justo un año por el Sindicato Unificado de Policía. Fue uno de sus argumentos para solicitar a la Jefatura Superior de Policía, Conselleria de Igualdad y Delegación del Gobierno la creación de lo que los policías consideran una mejora ineludible para la atención de las mujeres víctimas de malos tratos: la creación de una oficina única de denuncias en Valencia en la que tramitar de inicio todos los casos de violencia doméstica.

Sólo se produjo hace unos meses una reacción por parte de la Conselleria de Igualdad. Desde la administración autonómica se citó a los integrantes del SUP para visitar el Centro Mujer 24 situado en la calle Guardia Civil. Allí habría ya unas dependencias reservadas para acoger dicha oficina especializada, como indicaron desde el mencionado sindicato. Pero el proyecto precisa de una respuesta del Ministerio del Interior, a través de la Delegación del Gobierno, entes con verdadera competencia en la materia.

Así que la iniciativa sigue en vía muerta. Desde el SUP ayer, coincidiendo con el año de propuesta del proyecto (sin respuesta) a la Jefatura Superior de Policía, lanzaron ayer dos fotos a través de Twitter. En una de ellas se veía la destartalada y fría sala de espera de una comisaría (al lado de estas líneas) en la que aguardan ahora las maltratadas que acuden a denunciar; en la otra instantánea se ve un cuarto con sofás y televisión, dependencia en la que estarían antes de denunciar si lo hicieran en la futurible sede del Centro Mujer 24 Horas.

La propia consellera Mónica Oltra le dio ayer al 'me gusta' en el tuit del SUP en el que difundían la portada del proyecto de creación de las oficinas que concentren la presentación de todas las denuncias para mejorar la respuesta y el tiempo de espera. El objetivo es que dicha unidad esté formada no sólo por policías, sino también por abogados, psicólogos o asistentes sociales y mejorar la respuesta inicial al destaparse un caso.